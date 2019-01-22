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失散20年拒認祖！當晚秒遭「祖先入夢尋魂」逼回家　網急勸：會衰快回去

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▲▼清明連假，公墓，火警，消防隊，滅火，掃墓，上山，郊遊，踏青，燒金紙，菸蒂。（圖／宜蘭縣消防局提供）

▲原PO不想要除夕回家認祖，覺得很尷尬。示意圖，與本文無關。（圖／宜蘭縣消防局提供）

網搜小組／綜合報導

「晚上常夢到一些老人問我說『為何不回來看』......。」一名男網友5歲時就與父親、哥哥、姊姊分開，過了20幾年現在才相聚，過年還被叫回去拜祖先認祖歸宗；不過他覺得親戚都不熟，回家吃年夜飯很尷尬便拒絕，沒想到睡覺時開始常夢到許多老人家催促，讓他很緊張PO文，引來許多網友勸導「快回家。」

男網友在「爆廢公社」PO文說，近兩三年才與爸爸、哥哥、姊姊相認，今年過年就被叫回去老家吃年夜飯，順便拜祖先認祖歸宗，但彼此分開也20幾年了難免不熟，而且久久才會見一次面，平常也不太常聯絡，回去吃時在感覺怪怪的。

(圖取自pixabay網站)

▲他只要想到飯桌上有一堆不熟親戚，就還是覺得別回去比較好。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay網站）

再加上過年會遇到一堆不認識的親戚，不論怎麼聊天都覺得奇怪，他想了想便決定不回老家過年，拒絕父親的建議，沒想到開始夢見一些詭異的夢境。

原PO透露，拒絕父親當晚睡覺時，就夢見一些很老的老人對著他說「我們都很擔心你，怎麼不回去給我們看一看」，之後那群老人開始說了一堆他都聽不懂的話，「記得夢裡面好像說了好久好久，是不是真的要回去拜祖先？或者只是我想太多而已？」

▲▼父子,親子,家庭,家人,爸爸,父親,小孩,孩童,兒子。（圖／取自pixabay）

▲他5歲時就與父親分開，過了20幾年才再相聚。（圖／取自pixabay）

原PO一發問，引來許多網友勸導說，「這不能不回去，要回去認祖歸宗，不然接下來的日子你可能會很難熬」、「回去比較好，不然以後會不順」、「祖先要拜，年夜飯團聚吃一下，別在意不太熟，就當成跟朋友吃個飯」。

也有網友認為，「應該是你心裡真實的聲音，有親人就要特別的珍惜相聚的時光，感情是培養出來的」、「ㄑ認祖歸宗儀式不一定要在除夕，平常選一個吉日即可，就不用見到一堆陌生親戚。傳統習俗常常給人很大壓力，如果不做就是不孝，如何解套就是別管人怎麼說，你自己想怎麼做卡重要」。

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關鍵字：過年,除夕,年夜飯,爆廢公社

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