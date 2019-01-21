痴心男背刺「女友1：1肖像」高調炫愛！6年過去…小情侶現況曝光

▲男孩在背上刺下女友等比例肖像，在6年前曾轟動一時。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／綜合報導

6年前的痴心，現在還算數嗎？一名網友在臉書爆廢公社挖出「考古題」，6年前曾有對年輕的小情侶愛得火熱，男孩情到濃處還在背上刺下「女友1：1等比例肖像刺青」，照片在2013年曝光時引起網友熱烈討論，男孩還因此被封為「痴心男」但如今事過境遷，當時的小情侶現在仍恩愛如昔嗎？

「想問問他們現在還好嗎？」原PO表示，好幾年前曾在網路上看到這對情侶，2人當時年紀都相當輕，還未滿20歲，男孩為了表達對女友的愛意，忍痛將女友的「正面照」等比例刺在背上，象徵對她的愛意至死不渝，整段過程女友也相伴一旁，事後男孩還大秀背上刺青與女友接吻，甜蜜的畫面閃瞎眾人。

當時2人甜照曝光後立即在網路上掀起熱烈討論，男孩還被封為「痴心男」，網友們也紛紛祝福2人感情可以長長久久；但一晃眼6年過去了，網友偶然間再想起2人，好奇這對小情侶的近況究竟如何呢？

該則詢問PO文一出，還真的釣到知情的網友回應，表示當年這位熱血衝動的痴情男雖然忍痛展現了「最強之愛」，但2人感情仍抵不過歲月的摧殘，最後以分手告終，至於背上的那片刺青也沒能留下為這段感情做個紀念，分手不久後男孩就透過雷射將圖改掉了；而女孩在分手後展開了下一段戀情，現已為人妻，還是一個孩子的媽。

網友紛紛留言調侃，「把女友刺青在身上是個黑歷史」、「我記得分手了，後面刺青改成鬼頭ㄏ」、「與其在身上一輩子，還不如在心裡一輩子」、「真的是很傻的行為」、「我也幹過這種蠢事，在身上刺肖像，後來改圖改得很辛苦！」

▼當時男孩忍痛刺青時，女友還相伴在側替他加油打氣。（圖／翻攝臉書）