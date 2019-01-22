尾牙爽吃饗食天堂！美女主管掏腰包「每人1個coach包」...員工淚讚爆

▲她送給老師們每人一個包包。（圖／廖比莉授權引用）

網搜小組／綜合報導

每年歲末尾牙，總是幾家歡樂幾家愁，有間托嬰中心除了尾牙辦在響食天堂，按比例發年終，主管甚至自掏腰包，送給中心每人一個名牌包，讓員工們十分感動。主管廖比莉認為，員工是最重要的資產，「對他們好一點是理所當然的。」

廖比莉向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己在這間托嬰中心工作3年，每年公司聚餐都吃蠻好的，像是乾杯、醉麻辣、小蒙牛、新馬辣還有秀廚等，今年公司尾牙辦在響食天堂，還給員工每人一幅無框畫及年節禮盒，就連離職員工都有；身為主管的她更自掏腰包，送員工每人一個coach包包。

▲公司也發給每人一個禮盒和無框畫。（圖／廖比莉授權引用）

她直說，「因為我們是高壓力工作，為了讓老師們不要情緒失控，這些值得......。」同時她也在爆廢公社po文，笑問「公司福利這樣應該還不錯吧？」

大票網友看完超羨慕，紛紛大讚「有缺員工記得說一下」、「很棒的主管」、「貴公司缺不缺員工」、「這樣的公司真好～」、「別人的老闆就是不會讓我失望」、「有職缺請通報」、「老闆沒缺員工，那...有缺女兒嗎」；對此，廖比莉不禁笑回，「老闆沒缺員工只缺金主。」

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