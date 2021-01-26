學測6科大考中心解答出爐！1/27日前開放提疑義、2/24查成績

▲110學年度大學學測23日落幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年大學學測上周六落幕。大考中心24日晚間公布學測各科完整試題與參考解答。學測成績和各科五標預計於2月24日上午9時公布，考生若對成績有疑義，可於2月25日至3月2日申請複查，個人申請3月22日開放報名。

大考中心日前公布學測試題及答案，考生可上網查閱，同時也開放民眾對試題與答案提出意見，27日前下載並填妥官方網站上的意見表，以限時掛號郵寄到大考中心，逾期不受理。

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大考中心指出，學測成績將於2月24日上午9時開放查詢，隨後大學個人申請也將於3月22日上午0時到3月24日下午5時開放第一階段報名與繳費，3月31日上午9時公告第一階段篩選結果。

大考中心公布各科題本、解答

國文科試題、解答

國文寫作試題

英文科試題、解答

數學科試題、解答

自然科試題、解答

社會科試題、解答



補教解題參考（得勝者文教提供 ）

國文科 ►點我看完整版

英文科 ►點我看完整版

數學科 ►點我看完整版

自然科 ►點我看完整版

社會科 ►點我看完整版





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