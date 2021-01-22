高中師點出學測社會3疑議題：答案選擇困難、題幹敘述和往年一樣

▲大學學測今天登場。（圖／彰化師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（22日）最後一科考社會，台北市高歷史科教師群認為，此次歷史科題目簡單，沒什麼爭議題，也貼近時事。不過，台北市公民與社會科和地理科教師群點出3疑義題，其中包括答案有兩個可選，及往年學測出現過的題幹敘述一模一樣，及題幹敘述讓學生無法了解真正情況。

內湖高中老師李美萱、成功高中老師蘇青葉，和建國高中老師張苑真分析，公民與社會考科整體難度為「中間偏易」，以難易度看，考題在題文選擇上，多取材一般人生活週遭常會遇到的議題，學生普遍能從媒體或親友經驗得知，較無城鄉資訊落差問題，題型四平八穩，未出現艱澀難讀語句。

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▲▼老師提到第2題的題幹敘述不明確（上圖），學生可能會有選擇的困難。（圖／記者許展溢攝）



老師們特別提到疑義題，一是第2題的題幹在於考社會運動中的搭便車問題，選項B與C看似都與集體行動的搭便車問題有關但敘述不夠明確，學生可能會因為選項敘述而出現選擇的困難。二是第48題，是往年學測曾出現過的題幹，雖然選項考的概念不同，唯應盡量避免出現此類考題。

老師們進一步說明，第2題真的要思考很久，不過若時間夠，還是會選C，只是選項看似很難抉擇，會讓學生陷入一直打架狀況，畢竟是要測驗學生核心概念，選項必須更加清楚，而非模稜兩可，讓人去猜測，混淆不明，受限敘述文字限制，失去命題精神。48題則是題幹敘述一模一樣，概念雖不同，但希望多出不同題目，刺激學生反思，而不是題幹重複。

▲廖偉國認為，59題會讓學生無法了解題目關鍵概念跟判斷正確答案。（圖／記者許展溢攝）



地理科部分，麗山高中老師廖偉國認為，少數題目不是這麼清楚，如59題考愛爾蘭的馬鈴薯，課本裡談投入是指土地、日照、水分、土壤、生物和地形等自然條件，以及人文投入有關勞力、交通、市場、政府、科技和資金等條件。這些條件是當地的事實的地理特色，但題幹中卻描述是過程中發生變化，這樣學生會無法了解題目所希望學生理解的關鍵概念在哪裡，和判斷正確答案。