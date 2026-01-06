30年「新民生戲院」1/31熄燈！上百張電影海報免費送：都可帶走　

▲新民生戲院搬出上百張電影海報提供民眾自取。（取自新民生戲院臉書）

台北市松山區民生社區內的「新民生戲院」近期宣布將結束營運，業者也在今（6）日宣布，有免費的海報跟看板可以帶回家，「只要你拿得走都可以帶走」。

位在民生圓環旁「新民生戲院」日前發文表示，有些話，真的想了很久，也知道，總有一天一定要說，「新民生戲院，將於2026年1月 31日，正式結束營業，這不是一個輕鬆的決定」。

「新民生戲院」坦言，時代變了。觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。戲院經營，變得比以前艱難得多。但你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們，所以不是結束。而是感謝」。

「有免費的海報跟看板可以帶回家，只要你拿得走都可以帶走」，新民生戲院今天發文說，在結束營業前（1月31日），海報都可以拿，預計這幾天還會再釋出更多2020前的舊海報，電影看板預計只到1月16 日之後，就要請廠商開始慢慢回收，「有喜歡的請盡快來挑喔，海報跟看板大概就是疫情後有的片都有」。



