蔡英文參觀中和社宅　分享賴清德續推政策已破110萬戶租屋族受惠

▲前總統蔡英文6日赴新北市中和，參觀100%保留給警消同仁與家屬的「保二安居」社會住宅。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文6日赴新北市中和，參觀100%保留給警消同仁與家屬的「保二安居」社會住宅。她表示，今天內政部長劉世芳、住都中心的董事長花敬群跟她分享，在總統賴清德持續推動下，全國的社會住宅總量超過12萬戶，包租代管超過10萬戶，加上租金補貼的戶數，也超過90萬，有超過110萬戶的租屋族受到政府幫助。

「這座社宅，開工時我有來，完工後、住戶入住時，我也來」。蔡英文表示，這座位於新北市中和的「保二安居」社宅很特別，總共317戶，100%保留給警消同仁和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住。招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧。

蔡英文指出，台灣民主、自由的日常，是由許多警消同仁長年默默付出。政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消同仁不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。

蔡英文分享，今天內政部劉世芳部長，以及住都中心的花敬群董事長也跟她分享，在賴清德總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。

蔡英文表示，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。她說，相信中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。

▼前總統蔡英文6日赴新北市中和，參觀100%保留給警消同仁與家屬的「保二安居」社會住宅。（圖／蔡英文臉書）

