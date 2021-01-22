學測英文考生嘆「單字量大」：要思考一下　疫情、萊豬都沒考

▲110年大學學測首日考英文、國文、社會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測首日今（22日）登場。第一節英文科考完後，有考生認為難易度適中，但今年英文單詞量比較多，也需要思考一下，英文手寫部分也滿好發揮。

成功高中二類組考生黃浩軒提到，原本以為會有很多新冠肺炎，或是萊克多巴胺等議題的考試，但是結果都沒有出到，時事題也相對少，但她認為，今年題度滿有鑑別度，單字量比以前多，而作答時間充足，全部寫完後還有時間可以做檢查。

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黃浩軒也說，今年難度與模擬考、考古題差不多，但整體來說今年考題稍微難一點。

▲學測英文作文題目。（圖／記者許展溢攝）

石碇高中考生蘇乃瑜提到，這次考題難易度差不多，有幾題目單字需要思考一一下，感覺一個單字會有很多意思，另外也有很多專有名詞，例如植物果實等，她認為，比較有鑑別度考出能力。

蘇乃瑜提到，寫作有圖片作為輔助，只要針對人、事、地、物加以描述自己的看法、看圖說故事的感覺就可以完成，而且這次作答時間充裕，寫完還有時間可以檢查。

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