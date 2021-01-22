學測社會公民偏難、史地偏易　補教師：考題重觀念不重記憶

▲今日為大學學測首日。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測第一天結束，最後一科為社會考科。針對此次的考題，補教師認為，公民題型屬中間偏難、歷史、地理科偏簡單，考題重觀念而不是記憶，也可看出跨科考絕對是未來的趨勢，圖表題也相對變少，但很多題需要審慎判讀，「理解力很重要，題幹讀懂了，答案就對了」。

歷史老師曾泰輯分析，今年考題，台灣史占6題、中國史佔9題、世界史佔9題，今年基本題與跟去年一樣維持12題，較有特色、較難的題目約20題，有些考題是用地理的敘述考歷史的觀念，另外，軍事戰爭題為24至26題；經濟商業的觀念題有27至30題；伊斯蘭相關議題為50題；橫跨歐亞非的主題為第53題。

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曾泰輯題到，這次素養部分有第57、58題，主要是用歷史論述來考地理，59題以後文字量明顯提升，有素養導向的精神。這次歷史題目難易度適中，無爭議題目。

地理老師李威立說明，地理今年的題目難度沒有非常高，但是有很多長敘述的題目，考生需要從題幹找答案，很多看起來簡單的題目，但背後都藏有陷阱。

李威立表示，這次地理題目較難的理論都沒有出現「這份考卷不需要熟悉複雜理論」，但是取而代之是選項背後的涵義，需要真正了解才能回答。其中，比較容易出錯的為第40題，該圖澳洲的氣候圖，但是問題是要問畜牧業的發展，如果考生只是死背氣候圖，而沒有將畜牧業生態的分配熟記，考生可能會選錯。

李威立再以53、54題分析，該題目是歷史與地理的結合，題目中有提到「黎巴嫩的針葉林」，但考生想到針葉林可能只想到負極地地區，但是沒想到有些溫帶高山也會出現針葉林，考生需要有很明確的地理知識才能答題。

公民老師張雪雲題到，相較於這次的歷史與地理，公民題型較有難度，但看到題目時有點小失望，因為跟預期不一樣，素養題型比較少，但是題幹有加深，考生判讀會比較辛苦。

張雪雲也說，這次公民考題出得不錯，若考生沒有對公民有一定程度，可能答題會不順遂，因為每題都暗藏玄機。補教師進一步分析，這次公民結合地理為44至49題、歷史結合地理結為50至62、三科結合為63至72題。得勝者文教預估社會科5標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分。

