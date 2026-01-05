　
生活

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃：已把對方放進生活裡

律師分享看到當事人提供的照片，最令他不舒服的不是性愛照，而是丈夫與小三去參拜的照片。（圖／AI示意圖）

▲律師分享看到當事人提供的照片，最令他不舒服的不是性愛照，而是丈夫與小三去參拜的照片。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

律師呂宗燁近日在社群平台分享親身經歷，他回憶，一天下午，一位當事人帶著蒐集來的證據來到事務所，桌上攤滿了她親手整理的資料，多數為伴侶與第三者間的私密畫面，但最令他作嘔的，並非那些令人尷尬的性愛影像，而是一張看似平凡的合照，兩人肩並肩站在寺廟前虔誠上香。

呂宗燁在臉書社團「離婚討論區」分享當事人案例，當他翻到那張照片時，突然一陣反胃湧上心頭。照片中並無過激肢體接觸，卻透露出濃濃的親密與默契，彷彿老夫老妻一般。他表示，與其說這是肉體的背叛，不如說是一場精神與情感層面的抽離，「拜拜不是衝動，也不是酒後失控，那是一種已經把對方放進生活裡的行為。」

當事人說道，那間寺廟曾是她與丈夫共同參拜的地方，點過光明燈、祈求過婚姻順利，也一同度過人生的幾個轉折點，「我們結婚前去，吵架後去，重要決定前也會去。」

照片裡的互動讓呂宗燁感到震撼，男方替女方揹包、女方為他撥頭髮，甚至在寺廟中親密牽手摟腰。當事人見他面有難色詢問，他語帶沉重地回應：「如果上床，我反而覺得解釋空間比較大。可是他帶外遇對象拜拜......心情就複雜了。」

呂宗燁坦言，看到丈夫背著妻子帶小三進廟裡參拜，感到不舒服，直言「這不只是背叛，還很毀三觀。」當事人詢問：「我還能相信他嗎？」呂宗燁沒有立刻回答，「因為那張照片已經回答了。」

最後，呂宗燁也以當事人的案例提醒大家，「有些關係，早在你發現之前，就已經換了位置。不是因為性，而是因為心，他已經用對待伴侶的方式，在對待別人了。那一刻，不舒服的不是畫面，而是你突然明白：這段婚姻，其實早就只剩下你一個人在信仰了。」

