學測英文作文考「遊客踐踏花海」　試考生評交通入題超生活化

▲學測英文缺考2248人。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測首科英文結束，大考中心分析試題特色有「涵蓋多元主題，內容豐富」、「兼重閱讀理解、篇章結構」，和「結合生活情境的寫作評量」3大特色。作文則是請考生寫民眾賞花踐踏花海看法，試考生認為整體「難度適中」，最大特色是沒有艱難文法。

大考中心主任周兆民表示，英文科包括大陸考場，實到人數125,986人，缺考2248人，缺考率比去年增加。高中教師評論，主題多元，選文內容富教育性、知識性及趣味性。「詞彙題」測驗的單字包含日常生活中的常用詞彙，如第2題談電梯跟電扶梯差異。「題組題」選文主題涵蓋多元廣泛，包括歐洲主要城市鴿子過多問題、有連續被雷擊的公園巡守員、印尼冰河消融帶來的相關問題、合適運動量的迷思、墨西哥新型能源發展、護照的歷史由來等。

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▲大學學測英文作文題目。（圖／記者許展溢攝）

高中師認為，考卷著重評量考生理解與應用英語文的能力，希望藉此引導考生進行廣泛閱讀，以英文作為獲得知識的工具，落實課綱精神。中譯英的題目相當生活化，主題與交通安全相關，評量的標的詞彙包含道路事故、交通法規、用路人等。英文作文討論的是遊客到訪花田拍照的現象，常見於新聞報導中，應不難發揮。

試考生說，取材多元，內容包羅萬象，尤其「交通」入題，非常生活化，用字難度適中。題型特色是「題幹敘述清楚明瞭，較少艱難文法」，閱讀測驗文章内容多元，且敘述清楚完整，不需相關背景知識即可作答。

作文題型部分，試考生表示，和去年相差不大，都是以圖片為題，除考驗學生對實際景象的描寫能力，還要清楚表達個人想法，考生可選擇從遊客或場所主人的立場切入，有極大發揮空間，考卷整體而言難度適中，綜合測驗以英文文法和語意結合的題目較有鑑別度。

成功高中英文科老師陳國泰指出，最難的其實是25題，考假設語法。綜合高中英文科教師群說明，選擇題雖題材多元，但「單字難度明顯提升」，文法判斷題也複雜。



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