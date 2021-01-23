「社會組考生崩潰！」學測數學史上最難　教團估：5標都會下降

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

去年大學學測數學科有1.4萬人滿級分，大考中心主任因此下台。今日是大學學測第二天，上午第一場考數學，考試結束後考生一面倒認為這次試卷相當難。全教會表示，今年的考卷可說是史上最難的試題，會讓社會組學生崩潰，預估5標都會下降。

針對今年的數學考卷，全教會分析，有超過三分之一的題目接近考古題型，需對概念熟悉、多加練習才能運用自如。以第9題為例，該題結合選舉議題，融合生活情境，類似新課綱的素養題型。

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全教會表示，這次試題以探究方式敘述，需高層次數學思考，並加以分析，社會組學生可能感覺到非常挫折。他們認為，學測試題應以測驗學生的基本數學能力為方向，並與指考試題有所區隔，此份試題容易導向學生放棄數學。

全國高級中等學校教育產業工會也認為，今年學測試題較去年偏難，除單選5及多選13較為困難外，其他多數題目符合學測檢驗學生表現的目標設定，像是多選中機率與貝氏定理就是以理解為主，而幾何題型均需自己動手繪圖，理解題目涵義後觀察圖形，再透過列式運算即可判斷。

全中教也說，該份試題較前兩年難度大幅提升，會將去年高分群過於集中情況排除，屬於中間偏難且深具鑑別度的試題。他們也說，今年屬舊課綱最後一屆，未來111學測時，數A及數B兩種類型，倘若數A以今年考題方向為範本，學生要注意計算量之外，也需注意繪圖上的觀察。

對高中教師教學可能產生的影響，全中教分析，來年新課綱111學測，教師除在教學上需配合數A數B差異外，更要在考試方向做出判斷，實屬不易，大考中心除今年提供研究試卷外，可多辦理工作坊或與學科中心合作，多產出試卷做為參考。

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