看你對幾題！大學學測社會科答案出爐

大學學測今（22日）最後一科考社會，台北市高歷史科教師群認為，此次歷史科題目簡單，沒什麼爭議題，也貼近時事。不過，台北市公民與社會科和地理科教師群點出3疑義題，其中包括答案有兩個可選，及往年學測出現過的題幹敘述一模一樣，及題幹敘述讓學生無法了解真正情況。