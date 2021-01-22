看你對幾題！大學學測社會科答案出爐

▲110年大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）
記者崔至雲／台北報導
110年大學學測22日登場，首日考科為英文、國文選擇題及社會科，得勝者文教提供社會科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。
得勝者文教預估社會科5標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分。
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