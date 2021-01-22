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看你對幾題！大學學測社會科答案出爐

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110年大學學測22日登場，首日考科為英文、國文選擇題及社會科，得勝者文教提供社會科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估社會科5標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分。

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▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）1

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）2

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）3

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）4

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）5

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）6

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）7

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）8

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）9

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）10

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）11

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）12

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）13

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）14

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）15

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）16

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）17

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）18

▲▼學測社會解答。（圖／得勝者提供）19

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