學測國文字音字形超稀有！網批知道要幹嘛？　大考中心回應了

▲大學學測國文第一題考字音字形。（圖／ETtoday新聞雲製）

記者許展溢／台北報導

大學學測昨天國文選擇第一題字音字形引發討論，這些字也太稀有，不少人質疑新課綱講究「素養生活化」外，更有質疑聲浪認為，在現代考這些是要幹嘛？且和往年相比，通常第一題會比較簡單，建立考生信心，但這次一開始就這麼難是否背道而馳？大考中心今（23日）回應，要等統計資料出來，才能進一步說明。

大考中心副主任黃璀娟說，歷年來頭幾題都是考字音字形和字義，今年也一樣，至於有「非常稀有」的聲音，現在不便做回應，要看考生作答情形，才能夠講，但對於這次國文有不同評論，有老師認為呈現出來的「文學性」比較好，貼近國文本身教學。也有老師覺得，其實有滿多素養跟跨域的素材，如20-21題組「為什麼員工都是哈士奇，狼呢？」，或有結合經濟學等知識，甚至有老師說非常好，是溫暖的試題，最後一題提到考試的場景，描敘考生的心情。

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黃璀娟表示，每次考後都會搜集各界對試題意見，確實有不同觀點，但是不是很難或是等狀況，還要等最後統計資料出來，才能進一步說明。

▲110學年度大學學測大考中心說明。（圖／記者許展溢攝）

大考中心主任周兆民指出，題型都是固定，一直在強調，這是大規模紙筆測驗，考試時間固定，即便銜接108課綱，基本題還是會佔一定比例 ，不會全卷都是素養，社會上有些看法認為素養題就一定非常差，但不一定是這樣。105年開始慢慢導入素養題，會發現有題幹很短的題目，通常是單題，一般題目較長的素養題，會以題組題方式出現，要藉此機會說明，現行考試有選擇跟非選題，但111年大考會新增「混合題型」 但大家也不必把混合題型看成多新的東西，只是把選擇跟非選結合在一起而已。

周兆民進一步強調，從混合題型觀點來看，簡單來說就是選擇跟非選放在同題組，跟現行分開各一個大題不同，未來希望能夠將新課綱強調的表達說明能力，在混合題型上呈現，混合題一樣會用105開始出現的素養題方式，逐年循序漸進調整。

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