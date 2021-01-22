只背單字沒用！學測英文題「很活」　補教師：要聽碧昂絲歌來答題

▲110年大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今（22日）為大學學測第一天，上午考生們完成英文科考試。補教師分析，這次的考題「回歸課綱、題目活化」，甚至可以說「文意解析」是決勝關鍵，不再是死背單字或片語就可以拿高分，其中，第25題是考題中很大的亮點，可能要多聽英文歌才會答題，像是該題若聽過碧昂絲的《If I were a boy》就可以答對。

得勝者英文補教師Ben表示，這次很多英文單字是「一字多意」，要看上下文來猜答案，這是比較有挑戰性的地方，甚至有些答案會有些誘答姓，可以預估未來文章會變長來迷惑學生。

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補教師林揚提到，未來考題會要求考生做批判性的思考，也建議老師需要多讓學生讀BBC、衛報等新聞報導，不能再用「背」來得分。林揚以克漏字25題為例，該題若是英文比較好的學生，可能反而會出錯，該題比較活潑，對於學術派的學生是個負擔。

▲補教師解學測英文。（圖／記者崔至雲攝）

補教師Gary指出，這次的閱讀測驗光看選項本身會選錯，需要看整篇才能選到正確的答案，而今年作文反而是最活的題目，這次的考題也看出大考中心非常用心，考得很深很廣，不管是科普、環保、歷史都有涉略到，題目為情境化，讓學生套入情境。

補教師Fran說，學測考題已越來越有素養導向的風格，很明顯需要不同層次的推理跟分析能力來做答，若用以前的方法套在新的學測考題裡，反而會變成的弱勢。至於寫作，未來4格漫畫要說再見了，近年考題多是以一張照片來讓考生分析，該照偏多為富含故事性，且具有議論感。

補教師Jack也說，近幾年的考題越來越能體會到，考生必須在有限時間內，把分數拉高，傳統的考題不會再存在，「題目看仔細就是加分」。得勝者文教也預估英文科5標，分別為頂標14級分、前標為11級分、均標為8級分、後標為5級分、底標為4級分。



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