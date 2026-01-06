雙北「24小時丟垃圾」免追垃圾車！　神秘機台被上班族讚爆

▲北市內湖去年9月起陸續設置iTrash「智慧垃圾收集機」。（圖／內湖區公所）

記者柯沛辰／綜合報導

終於不用再追垃圾車！北市內湖去年11月在5座公園率先推出iTrash「智慧垃圾收集機」，近日有網友路過，發現不僅24小時都能丟，而且不需要專用垃圾袋，不禁疑惑「到底好不好用？」結果釣出一票人大讚「超方便！」

路過以為販賣機！24小時可丟、免專用袋 網友滿頭問號求真相

原PO近日在Dcard發文表示，她年底到台北出差，路過看到一台「綠綠的機器」，一開始還以為是自動販賣機，沒想到竟是收垃圾的，還寫著24小時可投、免用專用垃圾袋，「真的假的？真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？」

原PO指出，如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車真的很煩，常常錯過，「有沒有住附近的可以現身說法一下，這台到底好不好用啊？」

網友實測狂推「超方便」 內湖5公園去年跟進設置

許多網友看完紛紛回應：「好用，給的錢直接儲值進悠遊卡」、「在外租房都用這台！半夜倒垃圾超方便」、「推這個！造福社會大眾，希望之後可以廣設」、「這個超方便，我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，可以不用趕下班追垃圾車，超讚」

事實上，早在2023年9月，桃園市就曾在大溪老街、平鎮新勢公園先行設置2座，當時是考量人流量大、旅客數量多，iTrash兼具備冷藏、壓縮與防臭等功能，能有效防止臭味四溢，解決清潔隊未能即時清運的窘境。

去年9月，北市內湖區公所也在瑞陽、文德二號、湖興、安湖三號及安康等5座鄰里公園，個別設置「智慧垃圾收集機」，讓民眾免追垃圾車。

iTrash怎麼收費？感應重量+電子支付 冷藏除臭能裝到300公斤

根據iTrash官網介紹，「智慧垃圾收集機」是全球首創結合「感應重量計費」與「電子票證付費」功能，還兼具壓縮減容、冷藏抑菌、氣密除臭、省電節能、環境監控等功能，可收集220至300公斤垃圾，採用5至10度低溫貯存，每0.5公斤收費11元。另還有「智慧瓶罐收集機」，投10個寶特瓶可回饋1元。

▼使用步驟。（圖／翻攝自官網）

▼目前「智慧垃圾收集機」、「智慧瓶罐收集機」站點。