00後新人上班玩手機！她轟「沒事做不會裝忙嗎」　網見薪水傻眼了

▲公司00後的新人上班時間玩手機。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

每個年代的人都有著不同的性格和做事方式，近日有一名網友觀察到，公司新來的「00後」同事，入職半年卻只會處理簡單行政工作，且沒有被指派任務時，還直接坐在位子上滑手機，讓她不知道這是什麼心態？薪水開3萬1000元已經很優待，態度竟如此不盡責。貼文曝光後，引起討論。

新人沒事就滑手機 被阻止還反駁沒被指派工作

女網友在Dcard上，以「00後新人一直玩手機」為標題發文表示，該新人到職約半年，因非本科系畢業，同事只會分配簡單的行政工作讓她處理。雖然新人每天都主動詢問是否有工作可做，但只要沒有被分派任務時，就會直接坐在座位上滑手機。雖然原PO曾阻止，但新人卻反駁，稱整天沒工作可做。

領31K卻不盡責 她嘆沒事做卻不裝忙

對於新人的「沒工作就滑手機」態度，原PO不解，難道裝忙、或是看看筆記，都不會嗎？聽說其他00後的新人也是如此，沒工作就滑手機，讓她不解這是什麼心態？原PO更說，女網友更說，公司開出的3萬1000元的薪水已經非常優待，以前老鳥都是從17K、22K做起，現在領這樣的薪水，卻還這麼不盡責。

網友喊31K的薪水不高 滑手機「怎麼了」

貼文曝光後，大票網友都直呼，「31K而已，她每天有準時到已經是最大尊重了吧」、「上來討罵？3萬1就是鳥薪水」、「31K欸，好意思要求喔」。還有網友說，「我領66K照樣滑手機啊，怎麼了」、「什麼鳥公司，不指派任務給新人學習，還指責對方滑手機，新人沒怪你們公司浪費他的時間無法學習，人已經很好了」。

該則文章雖引起討論，但也有網友質疑是不是反串，「31K不要再反串了啦」、「特意說31K很高，我就覺得反串得太爛了」。