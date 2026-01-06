星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

▲星宇航空首架A350-1000抵台。（圖／星宇航空提供）



記者周湘芸／台北報導

星宇航空日前公布，今年年終獎金1個月，引發內部員工不滿。董事長張國煒今天駕駛全台首架A350-1000廣體機飛抵台灣，他受訪表示，去年開始籌備14架新機人力，成本壓力非常大，希望大家體諒。

星宇航空今年迎來交機潮，今天率先迎來首架A350-1000抵台，但日前有員工對於年終獎金1個月表達不滿。張國煒今駕新機抵達受訪坦言，員工對於年終有點不滿意，但希望大家體諒，星宇航空去年為了籌備14架新機，包括地勤、空服，還有各部門人力都增加，所以費用相對拉高。

張國煒也表示，今年預計交付14架新機，算是國內首次一年之內交這麼多架飛機，是非常大的挑戰，無論是飛行員、空服員訓練都從去年就開始，所以去年成本壓力非常大。

星宇航空首架A350-1000廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間今天上午10時15分降落桃園國際機場。張國煒也說，首架A350-1000預計1個月內完成手續，農曆過年前會投入日本線，初期應該是東京航線。

星宇航空表示，A350-1000不僅是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號，不同於以往經典塗裝，採用全新特殊塗裝，融合A350-1000採用碳纖維複合材的概念，最遠可直飛15,600公里，共設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位。