生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

▲▼星宇航空首架A350-1000抵台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空首架A350-1000抵台。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空日前公布，今年年終獎金1個月，引發內部員工不滿。董事長張國煒今天駕駛全台首架A350-1000廣體機飛抵台灣，他受訪表示，去年開始籌備14架新機人力，成本壓力非常大，希望大家體諒。

星宇航空今年迎來交機潮，今天率先迎來首架A350-1000抵台，但日前有員工對於年終獎金1個月表達不滿。張國煒今駕新機抵達受訪坦言，員工對於年終有點不滿意，但希望大家體諒，星宇航空去年為了籌備14架新機，包括地勤、空服，還有各部門人力都增加，所以費用相對拉高。

張國煒也表示，今年預計交付14架新機，算是國內首次一年之內交這麼多架飛機，是非常大的挑戰，無論是飛行員、空服員訓練都從去年就開始，所以去年成本壓力非常大。

星宇航空首架A350-1000廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間今天上午10時15分降落桃園國際機場。張國煒也說，首架A350-1000預計1個月內完成手續，農曆過年前會投入日本線，初期應該是東京航線。

星宇航空表示，A350-1000不僅是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號，不同於以往經典塗裝，採用全新特殊塗裝，融合A350-1000採用碳纖維複合材的概念，最遠可直飛15,600公里，共設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位。

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

2026馬年！　5生肖要小心

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

年費變1500！一票喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

00後新人上班玩手機！網見薪水傻眼了

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

星宇航空首架A350-1000抵台　2月投入營運布局長程線

星宇航空首架A350-1000抵台　2月投入營運布局長程線

全台第一架、同時也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由星宇航空董事長張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間今天上午10時15分降落桃園國際機場，預計於2月投入營運。

陽明去年EPS約5元、年終獎金加紅利約10個月　6年共領約115個月

陽明去年EPS約5元、年終獎金加紅利約10個月　6年共領約115個月

玩日本新選擇　搭鯨鯊彩繪機、直飛宮古島

玩日本新選擇　搭鯨鯊彩繪機、直飛宮古島

3國籍航空1/8起調降燃油附加費　長程單趟減少204元

3國籍航空1/8起調降燃油附加費　長程單趟減少204元

星宇航空攜手HUNTSMAN推聯名睡衣　過夜包也將改版

星宇航空攜手HUNTSMAN推聯名睡衣　過夜包也將改版

星宇航空張國煒年終

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

