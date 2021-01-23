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學測數學近5年最難「五標一定降」　關鍵曝：文字敘述轉化成圖形

▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲大學學測。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（23日）第二天首科數學，大考中心分析這次試題特色很強調「基本觀念」，試考生認為，是份具鑑別度的試卷。台北市高中數學科教師群寫完題目說，題型數跟109年相同，但題目難易度會比去年大幅提高，是近5年最難的試題，考生分數會「沒這麼漂亮」，底標較不會受影響，但前四標一定會降低。

中正高中老師林榮福、成功高中老師劉國莉和陽明高中老師蘇順聖表分析，試題特色難度尤其是多選題更為明顯，在每大題中，有照難易度排列。在試題形式分析部分，第三冊占分較多外，其餘三冊的比重大致分布平均，跨單元題目數量較往年多，由題目敘述轉化成幾何圖形進行解題的連結需求量較大，除了考基本觀念外，整體計算須視考生的解題方法而定。

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去年跟前年學測數學科滿級分暴增引發熱議，林榮福說，這次跟去年比學生分數可能沒這麼漂亮，這份考題比較接近105年，當然跟這次一樣也是有簡單題目，但跟前幾年比起就稍微難，「滿級分人數絕對不會跟去年一樣這麼多了」，他強調這幾年級距都是最大級距，今年不會，相對「五標是一定會降低」，單一題目不是最難，但整份是，「但以簡單的題目狀態來說，底標反而動不了多少，而是前面四標會有影響。」

▲▼110學年度大學學測高中師分析數學科。（圖／記者許展溢攝）

▲林榮福（中）說，今年滿級分人數不會這麼多了。（圖／記者許展溢攝）

林榮福說明，數學科這幾年還是很強調「圖給」，這次題目有兩大題明顯要跟表格去做連結，要看圖表，看懂解題容易，但還是有些題目沒給圖形，而是用文字敘述，測驗學生是否能將文字敘述轉化成圖形概念，解題才會更順暢。計算量雖適中，但有些題目乍看簡單，解題過程會很繁雜，很花時間，考驗學生耐心跟細心度。

林榮福表示，此次題目較難，跟去年比，明顯學生的感受度不同，這份試卷可提高前半段數學能力好的學生鑑別度，對整體學生而言，「成績真的不會是很漂亮」。林榮福最後提到，對題目練習，給圖形後，學生習慣不去看文字敘述，只是把關鍵數字丟到圖形，反而很多時候是不了解其中的含意，當有這樣題目出來時，就會讓學生知道，事實上自己去畫圖，感受會更深。

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