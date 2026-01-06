　
地方 地方焦點

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

▲張麗善期許更多有志投入創業的青年能把握這項難得的資源與機會，勇敢追夢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善期許更多有志投入創業的青年能把握這項難得的資源與機會，勇敢追夢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今年再度調整青年創業補助政策，針對20至40歲、設籍雲林且有意創業的青年，提供最高50萬元微創型、最高300萬元專案型補助，更放寬公司成立年限與技能認定門檻，讓不同產業背景的青年都能有機會站上起跑線。「115年度雲林青年創業補助金」即日起受理至2月26日。

雲林縣政府今（6）日舉辦青年創業補助金宣傳記者會，縣長張麗善宣布，今年度創業補助資格再度放寬，除公司成立年限由3年延長至5年外，也新增「創業技能實體課程」作為申請條件之一，回應近年青年投入多元產業、跨域創業的實際需求。

張麗善指出，雲林是高齡化縣市，青年人口的流失攸關未來發展。縣府成立勞動暨青年事務發展處後，透過「保母式陪跑」機制，從資金、課程到業師輔導，全程陪伴青年創業。補助政策推動以來，已協助超過40名青年實現創業夢想，累計補助金額達960萬元。她也宣布同步推動「青年創業事業參展補助計畫」，採即送即審，最高補助10萬元，鼓勵青年走出雲林、拓展市場。

此次新增的「創業技能實體課程」，由創業輔導界名師余瑞銘規劃，32小時密集課程聚焦商業模式、營運體質與市場風險。余瑞銘曾輔導阿瘦皮鞋、Q Burger、詩威特與櫻花廚具等品牌，並長期擔任政府與企業顧問。他表示，課程目的不是「教你一定成功」，而是幫助青年在創業前先看見風險、降低試錯成本，提升留在地方深耕的可能性。

張麗善強調，青年創業不能只靠一筆補助金，更需要完整的能力建構與支持系統。縣府以專人陪伴、系統性輔導，讓青年在創業路上不必孤軍奮戰，期盼雲林不只是農業大縣，也能成為青年創業的友善基地，讓年輕人能在家鄉安居樂業，兼顧家庭與事業。

企業界也加入支持行列，允能風力發電與天豐新能源董事長羅富彥表示，樂見企業透過資源投入，與縣府攜手留住青年，讓地方產業與人才共生共榮。記者會現場，邀請多名創業有成的青年分享經驗。從金工、農業、室內設計到親子活動策畫，不同世代、不同產業的創業故事，勾勒出青年返鄉後的多元樣貌。

勞動暨青年事務發展處長張世忠補充，今年度創業技能課程共規劃3梯次，首梯將於1月17日開課，名額有限。完成課程並通過測驗者，即可取得技能資格，無論是正準備起步，或已在市場中卡關的創業者，都能藉此重新校正方向。縣府也於1月與2月陸續舉辦巡迴與線上說明會，協助青年掌握申請重點，降低進入門檻。

 

直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

雲林青年創業補助金技能課程政策

