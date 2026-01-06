快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（6日）下午4時32分針對17縣市發布低溫特報，6日晚間至8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（7日）晚北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：06日下午至07日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣

＊黃色燈號(寒冷)：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今天白天北部高溫約15度左右，其他地區20度以下，入夜越來越冷。明天清晨中部以北、東北部低溫10至12度，其他地區14度，局部空曠地區有10度以下機率，預計影響到周四，白天陽光露臉，氣溫回升，但上升有限。

另外，今天水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星降雨，北部及東半部雲量偏多。明天各地多雲到晴，周三至周六雲量偏少，僅基隆北海岸、東半部有零星降雨。

周六晚間又有東北季風南下，北部高溫略降，但輻射冷卻減少，低溫則上升；北部及東半部降雨增加，有局部短暫雨。



資料來源：氣象署