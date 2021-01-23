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學測國寫作文「如果我有一座新冰箱」　談保存與刪除記憶的人生

▲大學學測今天登場。（圖／彰化師範大學提供）

▲大學學測第2天。（圖／彰化師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

大學學測國寫題目出來了，為「如果我有一座新冰箱」，大考中心今（23日）分析，透過文學情意抒發，引導考生想像，想要冰藏什麼？以符合所期待的美好生活。試考生認為，題材取自於常見的電影跟冰箱，貼近生活經驗，是容易發揮的題目。

大考中心表示，國寫第一大題透過「經驗機器」思想實驗，引導考生思考修改記憶、體驗虛擬幸福人生的利弊得失，並闡明自己的看法。高中師認為，國寫兩大試題兼容知性與情意，透過引文為考生搭建思考鷹架，引導學生思考何謂「幸福人生」。藉由各題的寫作任務，讓考生提出個人想法，並能抒發反思與感受。

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國寫第一大題引用美國電影《王牌冤家》和台灣導演的電影《健忘村》中類似的情節刪除記憶為發想，高中師說，又提出澳洲類腦晶片的研究，引導學生思考，當刪除記憶不再是電影情節，而是真實世界可能發生的事，它對人類有什麽影響？第二題以「如果我有一座新冰箱」為題，高中師表示，讓學生思考當擁有一座新冰箱，期待冰存什麼？不論書寫內容是具體食物或是抽象情感，都可以發揮想像。兩道題目一則談刪除記憶，一則想像自己有座新冰箱，看來似乎不相干的題目，最後目標都指向能更接近「幸福人生」。

▲▼110學年度大學學測國寫作文題目。（圖／記者許展溢攝）

▲▼110學年度大學學測國寫作文題目。（圖／記者許展溢攝）

▲▼110學年度大學學測國寫作文題目。（圖／記者許展溢攝）

不過，高中師特別提到，寫作時最怕題意不明、抓錯重點或找不到靈感，今年兩道考題在引文及題目上搭建了不少思考鷹架，考生若能仔細閱讀引文，就能從中得到靈感，抒發感受。老師強調，兩題國寫非常精彩，取材親切，可以讓學生暢所欲言，期待考生表現。

試考生說，題材取自於常見的電影與冰箱，相當地貼近考生的生活經驗，特別是一般人應該多少會有特別想保留或刪除的記憶，考生應可將自身經驗帶入作文當中，而冰箱也是家裡很常見的家電，形象明顯清楚，算得上是相對容易聯想、發揮的題。整卷試題難易度與鑑別度，試考生認為，整體對於考生而言應屬容易發揮，尤其是第二大題的部分，可帶給人們不同的感受為主題撰寫，但也正因為如此，考生可能需要聚焦於特定的意象，才可較好地結合自身的生活經驗，脫穎而出。

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