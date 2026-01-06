數學題寫不出來！阿伯突搭話「教她2小時」　網認出身分：中頭獎了

▲原PO解題時，遇到建中的老師。（圖／@xuan_07.11授權引用）

網搜小組／曾筠淇綜合報導

一名正在準備學測的學生，日前在知名連鎖咖啡店星巴克苦讀數學時，意外獲得了一份暖心的幫助。當時她正為數學難題感到苦惱，沒想到旁邊一位陌生的阿伯主動搭話，教了她2個小時的數學，「這算學測前的小確幸嗎？」事後就有網友比對筆跡，猜測這位老師的身分，直呼中頭獎了。

在星巴克巧遇建中老師！免費補習兩小時

這名女網友在Threads上發文表示，她日前前往星巴克讀書，正為一道數學題苦惱許久，沒想到坐在旁邊的一位阿伯便一直注視著她。沒多久後，阿伯突然開口跟她搭話，並主動表明「我是建中老師，我可以教你」。

原PO說，這位熱心的阿伯不但立刻開始指導她，還花了整整2個小時協助她解題，讓她覺得阿伯人真的非常好。不過，她因為還要去補習，所以只能先離開星巴克，才不得不中斷這場教學，「這算學測前的小確幸嗎？」

網友照著筆跡 認出老師的身分

由於原PO有貼出照片，因此就有網友根據紙上的筆跡、桌上擺放的東西，推測出老師的身分，「你說的老師不會是頭髮全白，白襯衫、黑長褲，拖著一個黑色行李箱的那個吧？如果是的話，你中頭獎了，他是超厲害的數學老師」、「一定是我們的老朱（朱志群老師），從字跡和桌上那個光泉牛奶就知道 你真的超幸運的」、「朱老師！非常有熱忱又厲害的老師」、「朱志群老師！真是熱愛教學與數學的名師啊」。還有一票網友直呼朱老師是自己的恩師。

另外也有網友回應，「因為他在建中沒有教學生的感覺 （誤）」、「你的意思是洪七公說要教你武功，你卻因為跟歐陽克有預約所以先走了」、「同學你真的中大獎，這個等級的數理科老師，以一對一家教算，一個小時至少2000（已經算親友特價），我甚至聽過一小時5000。這些神人老師作息跟出沒地點都很固定，尤其考試期間會坐不住出門去看學生有沒有問題，我是你，這陣子會乾脆帶著題本蹲點在那家星巴克」。

