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學測最後一科考完了！來對自然科答案

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測，得勝者文教公布自然參考答案。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今（23日）為110年大學學測第二天，今日考科為數學、國文寫作及自然科，得勝者文教提供自然科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估自然科5標，分別為頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標6級分、底標5級分。

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▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

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▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

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▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

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▲▼學測自然科答案。（圖／得勝者文教提供）

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