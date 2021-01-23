學測最後一科考完了！來對自然科答案

大考中心今（23日）分析大學學測最後一科自然試題特色，引用生活素材，結合學科知識與原理，如21題，地科的颱風路徑與雨量，23題生物的人體激素與懷孕檢測，和實驗與探究情境入題，深化圖形與資料判讀等。試考生認為，有新穎內容，考驗學生能否將所學知識應用，許多都是觀念題，尤其物理沒有需要計算的題目。