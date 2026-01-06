　
    • 　
>
TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」　公路局坦言：沒有備案

▲▼民眾使用台鐵TPASS 專用通道。（圖／記者陳煥丞攝）

▲今年度中央政府總預算仍在立院卡關，衝擊TPASS補助斷炊。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

今年度中央政府總預算案迄今仍在立院卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即便地方自籌款墊付，預估最多僅能撐到2月底。公路局坦言，若預算案遲遲沒有通過，目前沒有備案，全台20縣市將受到影響。

115年度中央政府總預算遲遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨無經費補助TPASS，一旦補助斷炊，衝擊每月約98.2萬名TPASS通勤月票使用者，多個地方政府已評估啟動應變機制，先以地方自籌款或定期票收入墊付，預估最多僅能再支撐2個月，北北基桃4縣市首長則將在12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續經費調度與維持方案。

公路局長林福山今指出，TPASS新一期計畫屬於新計畫，期程為115年至118年，整體核定經費為363.8億元，其中115年度編列約75.2億元，目前仍在立法院待審中。由於前一期TPASS採特別預算方式，相關經費已於去年12月31日屆期，即便仍有剩餘款，也依法不得再動用，今年1月1日起，中央補助地方的TPASS經費，必須仰賴新一期計畫預算。

林福山表示，現階段各縣市TPASS仍持續提供使用，目前可用來支應客運業者提供服務的經費來源，包括TPASS票箱收入，以及地方政府自行分擔的預算和中央補助。其中，六都因使用量大，中央分擔比例相對較高，壓力尤為沉重，尤其北北基桃生活圈及部分縣市，國道客運、鐵路運輸屬中央分擔項目，補助比例高達9成，一旦中央預算無法到位，影響相當明顯。

公路局先前已函文請地方政府因應預算尚未審議的情況，林福山強調，TPASS政策目前使用人數已接近百萬人，是中央與地方共同推動的重要公共運輸措施，若預算遲遲未能審議通過，將直接影響客運業者的現金流與營運調度，進而衝擊TPASS定期票是否能持續販售，因為業者仍需負擔每日營運成本與駕駛薪資。

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

▲公路局坦言，若TPASS經費斷炊，將無備案和其他經費可支應。（資料圖／行政院提供）

對於是否有備案可避免「斷炊」，林福山坦言，由於TPASS新一期屬新興計畫，依法必須經立法院審查通過後才能動支，公路局本身並無其他經費可調度，若地方政府也無法再墊付，恐將全面陷入困境。

他進一步指出，22個縣市中，除金門、連江原本免費提供公共運輸服務外，其餘20個縣市皆發行TPASS定期票，屆時都將受到影響，首當其衝的將是使用公共運輸頻率最高的通勤族群。過去中央補助金額最多的地區為北北基桃生活圈，單一年補助約40億元，占比超過一半。

此外，TPASS預算也攸關多項延伸政策，包括TPASS 2.0協助國道客運提升運量，以及今年1月1日起推動的70歲以上高齡者繳回駕照、每月最高1500元的TPASS優惠，相關經費皆須等待預算審議通過後才能正式到位。

林福山表示，地方政府回覆意見都希望公路局趕快爭取預算審議，讓預算案通過，儘速撥付補助款，若中央總預算無法盡快完成審議，TPASS是中央和地方共同合作推動的政策，若預算未通過，對公共運輸體系與民眾日常通行的影響將相當深遠，公路局也只能配合立法院審議進度，盼儘速突破僵局。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。台北市議會民進黨團今（6日）表示，市府稱將邀新北基桃開會是捨近求遠，意圖創造聲量、作秀，甩鍋中央，因為卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，台北市5席國民黨籍立委就是始作俑者之一，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會。

柯建銘罕見出席程委會懇託劉書彬嘸用　「綠白合」仍一場空

柯文哲、陳昭姿另外談「兩年條款」　黃國昌：沒有破壞制度的問題

外送員專法三讀！韓國瑜與朝野立委接見工會成員　廖偉翔被讚英雄

外送員專法三讀！韓國瑜與朝野立委接見工會成員　廖偉翔被讚英雄

