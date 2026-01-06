「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

▲年輕人買車的需求變低了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友今（6日）在PTT發文表示，看到有調查指出「2024年30歲買車比例掉到2成」，不禁好奇近年為何越來越多年輕人不願意買車。他觀察身邊朋友把錢拿去出國、看演唱會，真的需要用車時，則選擇租車、共享汽車或蹭朋友的車，甚至直接開家裡的車，讓他直呼「窮了嗎？」貼文掀起熱論。

年輕人不買車！有錢寧願出國、看演唱會



一名網友在PTT發文，「為什麼年輕人不買車了？」看到一篇調查，2024年30歲買車的比例掉到剩2成，觀察身邊的年輕人，更傾向把錢拿去出國、看演唱會，做喜歡的事情，真的需要用到車的時候，多數人會選擇租車、共享汽車、開家裡的車，或是搭朋友的順風車。

他不禁好奇，「車子是一個人生開拓的載具，怎麼現代年輕人不買車了？窮了嗎？」

網友分析2關鍵原因「少子化+晚婚」

貼文曝光，網友點出關鍵，「享樂主義，不存錢，少子化」、「沒有剛性需求的話，用租的比較划算吧」、「台灣開車又不舒服，停車位又難找，台北有時候見個朋友而已，找車位就花了一小時，浪費時間」、「現在公司的年輕人都算得很精，有錢寧可買股票、出國玩」、「在北部真的不用買車」、「現在租車真的方便，市區手機打開附近就有車」、「房子至少天天住，車子很多都只有假日開」、「停車位+油錢+保養+車貸+保險+折舊，所以我為啥不出門叫計程車」。

多數人指出，通常會買車的人，多半是因為結婚生小孩，「車子的剛需是因為有小孩」、「沒小孩的用車機會不多，浪費錢浪費時間居多」、「當初要生小孩才買車的，不然不會買」、「年輕人買車的剛需是接小孩跟家庭出遊，現在晚婚+少子化，所以剛需延後了吧」。