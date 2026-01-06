強烈冷氣團抵達「越晚越冷」　明後天低溫再探10度以下

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天強烈大陸冷氣團抵達，白天降雨趨緩，入夜越晚越冷。明、後天清晨加上輻射冷卻影響，低溫下探10度以下。周六又有一波東北季風接力南下，北部及東半部降雨增加，高溫略降。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天強烈大陸冷氣團南下，各地降溫，且越晚越冷。周三至周六強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

李孟軒指出，今天凌晨2時北邊冷高壓南下，明顯轉冷，北部及東半部雲量偏多，水氣減少，中南部晴朗穩定。今天清晨6時高雄以北、東北部低溫12至14度，金門及馬祖9至12度，最冷出現在台南楠西8度。

未來一周溫度趨勢，他表示，今天白天北部高溫約15度左右，其他地區20度以下，入夜越來越冷。明天清晨中部以北、東北部低溫10至12度，其他地區14度，局部空曠地區有10度以下機率，預計影響到周四，白天陽光露臉，氣溫回升，但上升有限。

他指出，周五至周六輻射冷卻影響，還是有10度以下低溫。周六至下周日又有東北季風南下，北部高溫略降，但輻射冷卻減少，低溫則上升。下周一冷空氣就會減弱。

降雨方面，李孟軒表示，今天水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星降雨，北部及東半部雲量偏多。明天各地多雲到晴，周三至周六雲量偏少，僅基隆北海岸、東半部有零星降雨。周六晚間東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區及東半部又有局部短暫雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）