綜合型考題多！學測數學「9年來最難」　補教：老師做都難滿分

▲大學學測今日第二天。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今（23日）第二天，補教師分析數學考題，這考卷是99課綱至今最難的一份試卷，該考卷可以說沒有一題是簡單的，「就算全國的數學老師來做，也很難100分」， 對於社會組考生來說，這份考卷極度不友善；對於喜愛挑戰的自然組學生來說可能還不錯，但是一般考生來說來是有難度。

補教師陳建州認為，這份試卷可以說是近9最難的一份考卷，考生錯3題還是有可能15級分，而該試卷的整體感覺有與新課綱靠攏的感覺，題目注重素養跟思考，考生做起來相當有難度。

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陳建州表示，這份考卷難的原因主要是因為綜合型的考題很多，以第11題來說，該題看起來是考向量的概念，但是題中卻隱含了二次取向的概念；第9題是考邏輯上的判斷，考生沒看仔細就會被卡住，該題不是只有計算，還有考不等式的概念；第13題計算難度高，「最後兩個選項真的太難了，要真的真實的算對，難度非常高」。

陳建州也說，這份考卷對社會組考生來說極度不友善，這份考卷無法用基礎知識完成，他們應該會崩潰；至於自然組學生來說，若是喜歡挑戰那可能覺得還不錯，但是對於一般考生來說還是有點難度，「這份考卷可以把頂標以前的人分出來，後半段的人應該是全倒」。

對於是否有超出課本範圍，補教師解創智分析，如果課本教的考生都會了，也不能說真的超難，但是在考試當下來說，會發現試卷有很多地方會卡住，尤其多重選擇題真的很難，甚至有學生會認為比去年數甲還要難。

得勝者文教預估數學科5標，分別為頂標11級分、前標8級分、均標5級分、後標3級分、底標2級分。相較於去年的頂標14級分、前標13級分、均標9級分、後標5級分、底標4級分，均下滑3至2級分。



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