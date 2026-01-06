年費漲到1500！一票瘋喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

▲好市多調漲年費。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式賣場好市多昨（5）日宣布，將自4月1日起調整會員年費，一律漲至1500元，消息引起譁然。就有網友對比日本好市多價格，萌生去日本辦卡的念頭；話題掀起熱烈回響，不過有內行點出現實面，直言不建議。

對比日本價格 「乾脆去日本辦？」

一名網友在Threads發文直呼，台灣好市多調漲會費，轉頭一看日本好市多，年費日幣5280元起跳，換算約新台幣1056元，價格明顯較低，既然好市多會員標榜全球通用，「是不是乾脆飛去日本辦一張比較划算？」

話題迅速延燒，網友們紛紛感嘆，「薪水沒比人家多，什麼都比人家貴」、「三流國家薪水，一流國家物價」、「是不是台灣人真的太好割？」

還有不少人笑回，「為了這個...決定明年衝去沖繩」、「欸不是，哥們你有點聰明」。不過也有網友認為，這是台灣退貨文化浮濫所致，「一堆人把吃過的東西拿去退，不漲也難」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

實測經驗曝光：日本卡未必能通行

隨著討論升溫，也釣出過來人分享實際經驗，有網友表示，曾拿著台灣好市多卡到日本消費，卻被告知無法使用，只能當場重新辦一張。也有人提醒，日本辦卡通常需要當地地址與電話，並非想辦就能辦。不過，曾在日本工作的網友透露，聽說台灣人帶護照就有機會辦卡，讓不少人心動不已。

內行揭3大現實問題：省小錢恐花大成本

對此，熟悉會員制度的內行人點出三大關鍵風險。首先是續約限制，好市多規定「在哪辦卡，就在哪續約」，若日本卡過期，必須親赴日本或透過日本官網處理，且需具備日本地址與電話，台灣櫃台無法協助。

其次是功能受限，台灣常用的線上購物與加油站服務，對外籍卡相容性不佳，可能出現無法綁定或回饋失效的情況。最後則是回饋流失，台灣會員搭配富邦聯名卡可享2%回饋，日本卡在台消費多半被視為一般外卡，損失的回饋金額，往往早已超過年費差價。

總結：除非常飛日本，否則不划算

整體來看，除非本身每年固定赴日旅遊，否則為了省下幾百元年費，卻得承擔續約不便、功能受限與回饋流失等問題，實際上並不推薦。

內行也提醒道，台灣新費率將於2026年4月1日正式生效，若會員期限在此之前到期，仍可把握時間先行續約。

▲好市多會費調漲公告。（圖／業者提供）

好市多10年來首度調整 承諾擴大商品優惠

這次會員費調整，金星主卡由1350元調至1500元，商業主卡由1150元調至1500元，商業副卡則由900元調至1500元。

除了費用調整，跟過往不同的是，2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為1+2人，跟金星卡相同。

好市多表示，始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

在調整會員費之後，好市多承諾，將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。