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學測國寫「新冰箱」要用想像力！高中師：從實體寫到情感寄託

▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日為大學學測第二天。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110大學學測第二天，下午第一節考國文寫作。對於情意題「如果我有一座新冰箱」，建中退休國文老師林明進表示，該題一定要結合想像，是在考驗考生是否可以將實際生活和創意結合表達出真實的情感，命題屬於「想像型寫作」，文學性高，出得很漂亮，但對程度不好的考生則如同一場艱苦的國寫戰爭。

林明進建議該題破題可以是「冰箱是用來儲存保鮮的，如果生命中的情感能夠藉由冰的功能加以珍藏，能時時提醒我們曾經經歷過的幸福與美好」；取材則可以是親情、友情、愛情、童年、青春、靈感等。

林明進也說，全篇可寫約700至750字，分為5至7段。他並建議，該題題幹中特別標示「虛實皆可」，間接也是在建議考生要用開放性的思考，並且由冰存的實體，寫到情感的寄託；也可以由虛轉實，可以是一件物品，也可是多種物品，並用豐富的記敘基礎，寫到情感連結。

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