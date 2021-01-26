學測帶鼠嚇人！　好友護飼主：他才17歲絕非死屁孩

記者黃翊婷／綜合報導

一名中山女高學生22日參加110學年度學測，卻被突然跑出來的寵物鼠爬到身上，嚇到當場崩潰；事後，消息迅速傳開，掀起網友熱議。一名自稱是飼主好友的人隨後在網路論壇留言並還原事發過程，表明飼主第一時間已向女學生道歉，「再怎麼說他也只有17歲，而且在平常跟他的相處中，我能保證他絕對不是一個死屁孩。」

▲女學生在考場被蜜袋鼯嚇到，掀起網友熱議。圖為110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

女學生在考場遭突然竄出的寵物鼠爬到身上，嚇得當場跌坐在地、打滾尖叫，這起事件在網路上傳開後，許多網友紛紛留言抨擊飼主不該帶寵物應試。25日晚間一名自稱是飼主好友的人在Dcard留言，幫忙還原事發過程，「那位帶寵物去的同學是我的朋友，他本人也對那整個班的同學感到非常抱歉，也很自責，尤其是那位女同學。」

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原PO提到，事發之後朋友（飼主）第一時間緊急處理，並鄭重道歉、給予關心，女學生也有接受，「帶著蜜袋鼯過去也不是他的本意，只是考學測的前一天，他臨時被叫去上班上到半夜，家裡離考場太遠，不得已才在考場附近找間能休息的旅館。」

▲飼主將蜜袋鼯放在外出包裡，但疑似袋口沒有綁好，考試開始60分鐘後，蜜袋鼯就自行掙脫逃出。（示意圖／達志影像／美聯社）

原PO強調，朋友考試時將蜜袋鼯放在外出包裡，還在外面套了一層留有小氣孔的塑膠袋，沒想到蜜袋鼯還是跑出來了，讓他相當驚訝也十分自責，「但是依我看來，他那個情況也是迫不得已，再怎麼說他也只有17歲，而且在平常跟他的相處中，我能保證他絕對不是一個死屁孩。」

面對網路上的批評，原PO也替朋友抱不平，坦言朋友平時做事謹慎，這次發生意外影響到許多人，但已經一一道歉，也向大考中心解釋原因，願意接受懲罰，「真的沒必要被你們這些連當事人都算不上的人，講得那麼難聽。」

對此，大考中心證實確有此事，女學生23日已移至其他試場應試，至於攜帶蜜袋鼯的考生，大考中心已將蒐集的資訊移請考試委員會審議，若有受影響考生提起申訴，大考中心也會根據影響的狀況，提請委員會審議。

▼原PO留言全文。（圖／翻攝自Dcard）