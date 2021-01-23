學測國寫題目設計新穎！高中師：「新冰箱」可滿可空具思辨意義

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測第二天下午第一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會表示，今年題目設計新穎，無論是知性題「享受虛擬的幸福人生」或情意題「新冰箱冰藏美好生活」，都扣合在「滿足想望」的議題上。對於「冰箱」一題，全中教認為，在疫情對人類衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

「國語文寫作能力測驗」已邁入第四年，全中教指出，相較於選擇題，占總成績50%的國寫更為關鍵。明年起新課綱上路，為了與「混合題型」的簡答、填充做區隔，國寫勢必再調整；加上近兩年國文考科頂標、前標相同，即使選擇題的鑑別度高，也會影響國文整體的鑑別度驟降，因此今年國寫命題走向備受關注。

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北一女中老師徐千惠表示，第一題的閱讀文本結合了美國與台灣的電影題材，加上科學研究的開發願景，以及社會學領域的實驗想像，多元地切合生活素養，提供考生從不同面向思索一個議題，是貼心的引導。而問題（一）的考點，測驗基本的檢索訊息能力，是中偏易的難度，學生應該較好發揮。而問題（二）讓考生思考「經驗機器」對人類的影響，以及自己是否支持這樣的機器上市。今年的問題讓考生無論選哪一種立場都可發揮，相較去年的考題，學生多數傾向「玩物養志」而非「玩物喪志」，是更理想的二元表述題。



板橋高中老師官廷森表示，今年的國寫題設計新穎，無論是知性題「享受虛擬的幸福人生」或情意題「新冰箱冰藏美好生活」，都扣合在「滿足想望」的議題上。甲文柯裕棻〈冰箱〉將情感與記憶轉化成可冰藏的事物，乙文黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則點出新冰箱可以藉由想像召喚美好的生活願景。考生可由實轉虛，將自我對生活乃至世界的想像、願景冰藏保存，像時空膠囊般，讓美好永駐。在新冠疫情對人類的衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

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