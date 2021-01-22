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疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測首日最後一科社會結束，大考中心分析，此次特色除活學活用，深度體會在地人文風情外，還有全球化議題下的文化與反思，其中也有平時和戰時，及「疫情下的生活經驗」，試考生認為，整體較去年稍難，鑑別度高。

大考中心說明，史地公第67-69題：媽祖遶境的過去與現在。史第67題：日治時期曾禁止媽祖遶境，但媽祖信仰仍深植人心。公第68題：政府投入資源、結合在地力量，維護媽祖遶境文化。地第69題：活用GIS，以照片定位留下遶境足跡。地第50-52題：朝聖者開啟咖啡豆的意外旅程，殖民者運咖啡豆回歐洲，在海風吹拂下，風漬成獨特的風味。第公46-47題，則是政府鼓勵創新與維護人民健康的兩難一智慧財反思，以抗愛滋病毒藥物專利權為例。

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▲▼110學年度大學學測社會題。（圖／記者許展溢攝）

▲▼疫情下的生活經驗入題。（圖／記者許展溢攝）

▲▼110學年度大學學測社會題。（圖／記者許展溢攝）

另外，平時、戰時和疫情下的生活經驗，大考中心表示，公第9題問，店家可以將同一商品，以不同售價賣給不同顧客嗎？史第20題，英國人即使在戰時，也要喝紅茶（二戰時的戰爭經驗），地第36題，則是織襪廠變身口罩工廠（即時生產的概念）。

試考生認為，公民有一些關於法律的實例題，強調將法律帶入生活應用中。例如題組第12-13題，既提到審檢分立、罪刑法定等刑法原則，也有關於刑事訴訟的基本概念。歷史單科試題以中國史的內容較多，台灣史和世界史題目則多見於合科試題中。地理部分，試考生說，未偏重特定單元，部分題目結合了當前疫情狀況和產業發展，對考生而言更有帶入感、更好思考。在合科試題中除結合史地公三科的内容以外，也因應疫情局勢加入關於醫藥和疾病的文章，如第46-47題組和第59-60題組等。

▲▼110學年度大學學測社會題。（圖／記者許展溢攝）

▲學測社會考防疫方式結合哪些地理技術。（圖／記者許展溢攝）

另外，試考生特別提到，地理科有數道圖表判別題，考生平常所習慣的文字敘述相對少，相當考驗考生能否綜合課堂知識、找出圖表中的資訊來幫助解題。整體而言較去年稍難，鑑別度高。部分試題需要仔細閲讀全部題幹敘述，找到線索，並結合上課的概念，才能找出正答。

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