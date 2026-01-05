　
生活

一票人用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」不適合刷餐具　官方揭用途

▲▼洗碗，菜瓜布。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友分享冷知識，不同顏色的菜瓜布其實各有用途，其中「綠皮黃底」的款式很多人用錯，直接一塊刷所有餐具，但因為綠色刷面含有「金鋼砂」，會把陶瓷碗刷到花掉，話題引發討論，不少人直呼「真的長知識了」。

該名網友在Threads分享，許多家庭都是買綠皮黃底的菜瓜布，一塊刷洗所有餐具，但其實綠色刷面因含有金鋼砂，較具研磨性，長期刷洗陶瓷或玻璃材質，可能會留下細微刮痕。他提醒，若碗盤用久覺得霧霧的，問題可能就出在菜瓜布選錯。

他坦言自己原本也慣用黃色菜瓜布，是在灰色款菜瓜布上市後變心的。另外，他也補充該品牌菜瓜布有以顏色區分功用，「桃紅是不織布 → 極度細緻 → 適合拯救玻璃杯、塑膠」、「黃、藍、灰是尼龍 → 清除力稍好但也夠細緻 → 陶瓷碗碟好朋友。」

綠色菜瓜布「設計來刷鐵鍋、不鏽鋼鍋具」

實際查詢3M官網資訊，綠色菜瓜布主要設計用於鐵鍋、不鏽鋼鍋具與爐具清潔；紫色菜瓜布的研磨力更強，適合對付頑固汙垢；真正適合日常清洗碗盤的，其實是質地較柔軟、起泡力佳的黃色菜瓜布，而粉色菜瓜布則適用於琺瑯鍋、鑄鐵鍋等較高級鍋具。

貼文引發熱論，「我也是刷到把碗都刮花才知道綠皮那塊是金鋼砂」、「買了桃紅色，怎麼會那麼硬，平常用黃色習慣了實在是很難接受桃紅的觸感」、「原來菜瓜布也能研究到這麼專業？respect！」「我家現在也是買灰色的，好用。」

菜瓜布清潔陶瓷金鋼砂

