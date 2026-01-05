　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　被阿嬤大罵！網吵翻：整個嚇到

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO忽然想起，小時候穿襪子睡覺會被阿嬤罵。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（5日）晚上至明天清晨，西部下探10度低溫！一名妹子回憶，童年只要穿襪子睡覺，就會被阿嬤罵「要走的人才穿」，如今長大了仍讓她百思不解。貼文曝光後，網友紛紛熱議「為了習俗不穿才真的會冷死」、「整個嚇到，現在穿了都睡不好，不習慣穿了」。

一名女網友直呼，最近天氣真的超冷，大家睡覺是否會穿上襪子保暖雙腳呢？之所以會這樣問，是因為小時候被長輩禁止穿襪子上床，如今長大了，總讓她想起這童年有趣的回憶。

原PO進一步說道，每當她穿襪子睡覺，都會被阿嬤臭罵一頓，原因是「要走的人（生重病）才躺在床上穿襪子」。

底下網友熱議，「有聽阿嬤講過，所以我以前都不敢穿襪子睡覺，直到快冷死的那天，穿襪子睡覺後...舒服死了」、「照穿不誤啊，為了習俗不穿才真的會冷死」、「我家是不能在客廳沙發睡覺，會被罵」、「真的，長輩告訴我要死的人才穿襪子睡覺，我整個嚇到，現在穿了都睡不好，不習慣穿了」。

氣象署指出，今（5日）下午冷空氣南下，北部逐漸降溫，中南部預計明天跟著降溫，最冷時間點在周二晚間到周三清晨，西半部低溫下探10至13度，東半部13至16度。周三至周四逐漸轉乾，北部整天偏涼，中南部日夜溫差大。周五至下周日冷空氣減弱，輻射冷卻持續影響，日夜溫差仍有10度。

穿襪子睡覺　千萬別穿太緊

中醫師王心眉曾提醒，氣溫突然下降，除了手腳容易冰冷，心血管疾病、猝死的發生率都會提高，因此無論室內室外都應加強保暖禦寒，因此提醒以下5件事在冬日保暖要留意：

1.用溫水洗臉刷牙：過去常遇到早上刷牙洗臉後，手腳突然失去控制的中風患者，醫師指出，浴室是容易發生意外的地方，而天冷，水的溫度比氣溫還低，接觸頭頸部容易造成血管急速收縮，最好的方式是先開啟熱水，待水溫提高一些，再進行洗漱較安全。

2.外出保暖：許多人會早起外出運動，在戶外要格外注意脖子的保暖，戴上圍巾或是帽子。

3.吃溫熱食物：飲食中可以添加一些生熱保暖的食材，醫師推薦肉桂、桂圓、老薑、胡椒、辣椒或羊肉等食材。但要留意以上食材偏溫熱，不可過量，食用後若出現口乾舌燥、嘴破、牙齦腫，那就是過於燥熱，攝取過多。

4.穿襪子睡覺：晚上睡覺時體溫會下降，不少人末梢循環不良，腳甚至冷到抽筋，王心眉說，可穿寬鬆透氣的襪子，保持足部溫暖，但要注意千萬別穿太緊的襪子，以免影響足部血液循環。

5.蓋2層被子：很多人因為踢被子著涼，醫師認為，不如蓋2層薄被，比起厚被更服貼身體，能好好阻隔冷空氣，如果過熱也可以掀開一件，維持適宜的溫度。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

