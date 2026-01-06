外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

▲立法院通過《外送員權益保障及外送平台管理法》。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

立法院通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，外送員報酬、保險與申訴得到制度保障。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，專法是外送員血淚堆疊出來的，讓他們的權益不再被無限制剝削；也有外送員批評，疊單讓部分訂單形同白跑，相當不公平。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪受訪指出，外送專法從開始訴求到現在約4年多，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是一個由外送員的血淚堆疊出來的專法，外送員權益終於達到一個里程碑，也不會再被無限制剝削。

蘇柏豪認為，專法未禁止疊單，外送平台已分別跟消費者及合作餐廳收費，但收了6份錢疊3單，卻只給外送員1份報酬，非常不合理，3筆訂單都應獨立計算。

蘇柏豪說，外送員在送餐途中被無限制疊單，若不接會影響派單順序與權利，只能接受，途中訂單增加，還會導致部分消費者等候時間變長，影響用餐權益，不希望這種惡性循環持續下去。

外界憂心專法上路後美食外送可能漲價，民眾反而減少訂購意願。蘇柏豪表示，平台會擔憂潛在競爭者以較低成本介入市場，大幅漲價應該不可能，但收費機制確實可能改變。

外送員龍瑞安說，目前平台給的單價非常低，經常讓外送員疊單，疊3單只有45元，但原先每單就是45元，等於後2單是免費跑，但車損、油錢、保險費都是外送員自己吸收，疊單機制不公平。

龍瑞安更指出，外送員薪水逐年降低，外送員拿的錢愈來愈少，但消費者付出反而愈來愈多，錢到底到哪裡去了？他認為，平台稱專法通過可能漲價，只是藉口。

外送員徐國昌表示，終於有相關條文保障他們的工作權、店家及消費者權益，是產業邁向良好循環的開端。