島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

記者許敏溶／台北報導

日本島根縣東部今（6日）上午發生規模6.2地震，地震專家郭鎧紋表示，6.2相當於1顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，和南海海槽及能登半島7.6地震都無關，型態就像台灣在嘉義、台南的地震，但近期會有很多餘震，國人近期若前往日本「鳥取、島根、岡山、廣島、山口」等5地區旅遊要留意。

▲日本鳥取縣伯耆町一處石牆在今早強烈地震後倒塌。（圖／路透）



日本島根縣東部在今天上午10時18分（台北時間9時18分）發生規模6.2地震，震源深度約10公里，鳥取縣西部、島根縣東部最大震度5強，當地民眾感受到明顯搖晃，所幸暫無引發無海嘯風險，但後續餘震不斷，在17分鐘內連續發生6起地震，連日本氣象廳也緊急開記者會警告，未來一周仍可能發生同等規模地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震專家郭鎧紋表示，這起地震是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，和南海海槽無關，也和能登半島規模7.6地震無關，和能登半島地震相距約760公里，地震主因菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，釋放能量大約1顆原子彈威力。

▲郭鎧紋提醒，近期前往日本「鳥取、島根、岡山、廣島、山口」等5縣旅遊要留意餘震。（圖／記者許敏溶攝）

不過，郭鎧紋分析，這起規模6.2地震，深度僅有10公里，由「地底斷層」造成，型態就像台灣在嘉義、台南的地震，未來一段時間很容易出現餘震，最容易出現餘震就是「中國地區」的鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5個縣，也因為斷層錯動是發生在陸地下方，所以國人若前往上述地區旅遊或出差，都要留意可能的餘震。