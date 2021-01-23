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學測自然考題指考化　補教師：對二類考生很殘酷「是虐待」

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日為大學學測最後一天。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學學測落幕，最後一科考自然科，自然科補教師表示，這次的題多為「指考化」，且題目敘述隱晦，可說是近十年最難，考生如果沒有精讀課本，甚至沒有獨到選修內容，完全不會寫，尤其對二類考生很殘酷，簡直是虐待，是近10年最難的一次。

物理老師邱博文提到，這次的物理多考觀念性，如果考生只背公式會辛苦，以第12題為例，該題考比較細的宇宙學，屬於記憶題，新教材已無類似的內容；最有爭議是第32題，感應電流大小部分恐超出範圍，多數學生會寫錯，比較困難。

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化學老師黃鑫說明，化學考提可說是近幾年最難的題型，這次計算量比較少，但是考生一定要有化學基本程度，不然考起來不會太輕鬆，單選第4題有陷阱，如果沒有用刪去法，考生可能會選錯；第50題（E）選項易誤導學生誤選；第53題也有爭議。另外，37至40題是跨科目、綜合型考題，強調閱讀能力 。

生物老師游夏表示，相較去年的題型，今年沒有圖表題這是很特殊的轉變，不符合108課綱，甚至考題完全「指考化」考得非常細，如果沒有讀到很深入，應該不會寫，對於第二類組考生來說是殘酷、虐待。

游夏也說，自然科的決勝科目應是生物，錯3題很正常，研判是近10年最難的一次，幾乎沒有時事題，考了第30題疫苗，但不難；第23題和第24題也有爭議，第23題意不清，各選項都有人選，爭議很大。

地科老師鄭鈺清分析，相較於其他自然科目，地科這次考得非常平均，地質、
天文、大氣、海洋都很平均。得勝者文教預估自然科5標，分別為頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標6級分、底標5級分。


 

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