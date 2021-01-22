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學測國文現代文學閱讀量多　問「員工是土狗、創業家是狼」差別　

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大考中心分析今（22日）大學學測國文考科試題特色「著重篇章閱讀與賞析」、「選用多元的閱讀素材」，涵蓋古典與現代散文、詩歌、小說等各文類素材，兼採跨領域文本，並要學生「引導反思，給予祝福」。試考生認為，題型和往年比沒太大差異，不過，試題涵蓋國學常識，這部分不可掉以輕心。

高中師認為，國文科試題和課文學習度有高度相關，如第14題，以說故事角色設定原則，思考樊噌與劉邦、漁父與屈原、薛寶釵與林黛玉、范進等人在文章中的角色關係，藉由不同的情境，幫助學生「統整學習經驗」，以靈活的題型，達到考核效果。

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至於文白比？高中師表示，是均衡的，且深度廣度全部兼顧，以這次來看，文言與白話素材的比率大約為1：1。題目更能靈活引用各類新知，製造情境，幫助學生統合學習經驗。如第20-21題，將專業經理人、創業家比喻為「哈士奇」和「狼」，將一般員工喻為土狗，先從文章敘述，讓讀者判斷三者的差別，又結合文本，讓學生依特色判斷李斯、虬髯客和李靖各為何種角色，生動的比喻十分吸睛外，又能讓學生從過去的學習經驗去分類推論，達到識活化的效果。

▲▼110學年度大學學測國文選擇題目。（圖／記者許展溢攝）

▲110學年度大學學測國文選擇題目。（圖／記者許展溢攝）

試考生寫完指出，文章取材不呆板，題材包含科普、經濟等面向。題型與往年相比無太大差異，包含字音字形、句意填空、文章閱讀理解等。這份考題中的文章長度適中，文言文考題不難，考生需充分理解文意並擷取重點。要注意的是，涵蓋國學常識，考生應具備基本國學常識，才能作答第8題及第36題。

高中師提到，今年學測在現代詩的閱讀份量上，比往年稍多一點，整體而言，現代文學的閱讀評量也是散文、小說和新詩，全面兼顧。另外，試考生說，試卷無特別刁鑽的題目。大多能在仔細閱讀文本後作答，整份試卷整體而言「難易適中」。

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