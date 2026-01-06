廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

▲狗狗受困電扶梯頂部的地下空間，遇見探險者才順利獲救。（圖／翻攝YouTube，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一群YouTuber潛入廢棄購物中心探險，卻聽見電扶梯頂端傳出詭異「低吼聲」，未料竟是一隻狗狗受困在機械設備內，而原本的驚悚遭遇，最終也演變成感人的救援故事。

「都會中心購物中心」（Metrocenter）位於密西西比州傑克森市（Jackson），但已於2022年結束營業。YouTube頻道「LordExplores」帶著照明與攝影設備，在商場內到處觀看遺留的招牌、店鋪、擺設、文件與建材等，準備離開前，一名成員卻聽見奇怪聲響，並且發現了這隻狗狗。

根據畫面，狗狗受困於電扶梯頂部的狹長地下空間，躲在黑暗中發出低吼聲，看起來無法自行爬出。不過，等到一行人靠近查看，並且主動拿出水和花生等餵食，牠很快就放下戒心，不僅狂搖尾巴，而且不介意被觸摸。

在「LordExplores」的幫助下，狗狗終於順利脫困，其頸部戴著項圈，但不知道受困多久，已經骨瘦如柴，明顯虛弱、又餓又渴。牠獲救後似乎非常開心，緊緊跟隨團隊走出商場並上車離開。

「LordExplores」一度將狗狗送至動保機構，但在歷經一番調查後，確認牠並未植入晶片，因此找不到原飼主。最後，其中一名女性團隊成員收養了「Metro」，「牠是最可愛的小女孩，而且長胖了不少！」