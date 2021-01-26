考學測被蜜袋鼯爬上身！受害女學生高EQ回應了　善良幫飼主求情

▲110學年度大學學測考場狀況。圖與本文無關。（圖／大考中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

一名中山女高的學生參加110學年度大學學測時，被忽然跑出來的蜜袋鼯爬到身上，嚇得驚聲尖叫；事後，一名自稱飼主好友的男網友出面還原事發經過，表明飼主已經向女學生致歉，「而那位同學也接受道歉了。」稍早，一名自稱女學生好友的網友在噗浪（Plurk）上回應，當下真的有收到道歉，也很感謝大家願意幫忙發聲。

這名中山女高的學生參加110學測時，被考場上忽然衝出的蜜袋鼯爬到身上，因此嚇得當場跌坐在地、打滾尖叫，也嚇壞了同考場的其他同學。然而，女學生稱，事件曝光後，學校主任沒有提供任何協助，在場的考生也不斷模仿、嘲笑，讓她心灰意冷，「我以為學校在這種事情會是最維護自己學生的一方，結果好像是我誤會了，我媽也誤會了。」

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▲女學生被蜜袋鼯爬到身上。（圖／翻攝Dcard）

對此，中山女高的訓育組長說明，25日一早到校才知此事，目前還在了解、查證當中。至於大考中心一方，副主任黃璀娟則說明，確實有接到這個訊息，目前還在了解當中，日後釐清事件全貌會提報到考試委員會審議，做最後的考量和綜合判斷。

這件事情在網路上迅速傳開，不少網友都替女學生打抱不平。一名自稱飼主好友的男網友昨（25日）晚也在留言處說明，事發後好友（飼主）第一時間緊急處理、鄭重道歉，「而那位同學也接受道歉了」，好友帶蜜袋鼯考試並非本意，只是考前臨時被叫去上班，家裡又離考場太遠，不得已在考場附近找旅館休息；由於親友要等第一節考完才能幫忙照顧寵物，所以飼主是真的沒其他辦法了才會把蜜袋鼯帶進考場。

▲飼主好友出面發聲。（圖／翻攝自Dcard）

此後，一名自稱中山女高學生（受害者）的好友也在噗浪上代為回應，「我朋友（受害者）當下真的有收到道歉」，看到許多人願意幫忙發聲真的覺得很欣慰，不過太過攻擊蜜袋鼯主人也讓好友感到有點壓力，希望大家可以不要太誇張的辱罵飼主，「相信大考中心會做出適當處理的，謝謝噗浪上善良的大家。」

▲▼受害者好友幫忙發言。（圖／翻攝自Plurk）

此外，受害者好友也強調，雖然事發當下大家都覺得很生氣，但還是要闢謠，「當場被收考卷的不是我朋友，而是帶老鼠（蜜袋鼯）進去的人」，希望大家不要因為這個不實的部分而感到憤怒。

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