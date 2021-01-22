學測國文近5年最難！高中師分析有指考化趨勢：文言文比例高

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學國文選擇不少學生認為簡單，且現代文學含量高，更沒有刁鑽題，不過台北市高中國文科教師群則認為，這是最難的一次，因文言文比例高，更算出今年學測為近5年來最難，有指考化的趨勢，而非中間偏易的設定。閱讀題仍是評量考生的關鍵重點項目。

中山女高老師李明慈認為，這是最難的一次，主要就是文言文比例高，選材比較特殊，若看去年題型會發現，文學性強、跨領域多，其中有題型包含了表格、基本語言跟閱讀理解，但今年「閱讀理解很細緻」， 是多元的，學生要有閱讀方向、明確了解，是回歸國文學科本質一次考題。

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成功高中老師李仁展說，文言文多，文白比例大約55：45，要在有限時間內讀通有難度，這次國學常識少，試題取材來源多元，作家光譜較往年更大。前輩作家如朱光潛、余光中、尉天驄、簡政珍，中生代如紀大偉、徐國能、陳雋弘到近年台北文學獎得主游以德、客籍作家葉國居、旅美作家嚴歌苓、國外的紀伯倫等。

▲李明慈（左二）認為，這是最難的一次，主要就是文言文比例高。（圖／記者許展溢攝）

中正高中張青松表示，20-21題問商業管理，講到好職員沒有對錯跟高下之分，跟自主發展和生規劃有關，厲害的是對照經典古文。老師們還提到，現代文學方面，包含39題的小說、223題的散文、新詩，其中比往年多，單選第7題、多選第42題均出現。

李明慈進一步說明，這份題目出得很好，誘答性很高，正確答案是好要好好思考，這也是難的部分，只要同學觀念不清或一時神智不清，可能會選到神似的答案，但其實是錯的，再看前面1至8題，即便是很傳統的考題，但出得很認真。張青松強調，學生必要細心、耐心答題，平常跨科大量閱讀，才能選出答案。