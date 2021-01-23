學測自然圖表多重觀念！颱風降雨、火星太空船入題　少了刁鑽計算

▲大學學測第2天最後一科自然終於考完。（圖／彰化師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

大考中心今（23日）分析大學學測最後一科自然試題特色，引用生活素材，結合學科知識與原理，如21題，地科的颱風路徑與雨量，23題生物的人體激素與懷孕檢測，和實驗與探究情境入題，深化圖形與資料判讀等。試考生認為，有新穎內容，考驗學生能否將所學知識應用，許多都是觀念題，尤其物理沒有需要計算的題目。

大考中心指出，特色還有運用基本原理，具體展示跨科的整合，如第3題以植物之光週期基礎配合地科的節氣知識、測試學生跨科知識整合推論。第5題氧化還原反應包含呼吸、光合作用、沉積以及煤的形成等，需要化學、生物與地科的知識才能完整理解。第37-40題（綜合題），將物理化學基本定律，應用到生物的攝食、呼吸與新陳代謝，以及熱量量、體重、運動等生活化議題。

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▲110學年度大學學測自然題目。（圖／記者許展溢攝）

另外，大考中心表示，科學新知為引，展現跨領域的趨勢也是特色之一，第54題，介紹最近偵測到金星大氣層有PH3探索金星有無生命體的存在，結合化學、生物與地科。第56題介紹去年前往火星的三艘太空船都在七月出發，其航行方式與到達火星的時間，是物理與地科在天文領域的結合。

物理部分，高中師說，綜觀歷屆學測考題益加生活化，不再是天方夜譚、不切實際的提問，從生活中光的折射、人體消耗的熱量、出發前往火星的太空船，再到跳傘的速度計算，只要熟悉高中物理課程內容便可解題。化學基本試題有一定比例，但純粹的記憶性題目或選項大幅減少，計算題只有2題，且計算簡單容易得分，只是理解與應用題變多。

高中師指出，生物科難度中間偏難，許多題結合生活情境與學科知識，考生要善用知識與常識才能得分，多題融入學科專業知識，需熟讀高中基礎生物課本才能正確作答，具高鑑別度。地球科學著重理解與判斷，難易度屬於易及中偏易題數在半數以上，基礎題一樣維持一定比例。

▲第56題介紹去年前往火星的三艘太空船都在七月出發。（圖／記者許展溢攝）

談到題型特色，試考生認為，長篇閱讀理解題相較以前少，沒有只能從題幹理解的全新知識，而是以較多的圖表題測驗學生能否理解題意及圖表內容，如颱風路線中台灣降兩分布、潮汐表、人口數量變化、森林生態系，太空船軌道等。

試考生特別提到，本次試題多為觀念題，尤其物理幾乎沒有需要計算的題目，而是以觀念的理解和圖表分析的能力為主，只要掌握題目主旨，都能跟課内知識連結。整體考卷「難度適中」，較少刁鑽的複雜計算，創新的題目只要仔細分析，都可以結合所學的觀念，找出解題的關鍵。

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