北市公車司機工時查核「半年1次→每月1次」　還要簽「不吸毒承諾書」

▲台北市長柯文哲赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區日前一輛藍26路公車衝上人行道，造成1死1傷悲劇，使司機過勞、吸毒問題備受外界討論。針對改善方案，台北市長柯文哲表示，未來駕駛員要先簽訂「不吸毒承諾書」，每年會進行至少1次藥檢，陽性即停止駕駛；而工時查核則從半年一次提升至每月一次。

柯文哲29日上午赴台北市議會，針對「台北市重大交通與工程建設及開發案（含公共自行車政策及升級計畫；捷運民生汐止線、南環、北環及東環進度；淡北快速道路；台北市市區公車勞動條件改善及降低事故率策進作為；二殯改建及聯外道路開闢；社子島開發進度及可行替代方案；大巨蛋進度；社宅政策、市場改建推動進度及品質總檢討；都更及危老重建執行績效）」等案進行專案報告。

關於北市公車勞動條件改善及降低事故率策進作為，柯文哲坦承，2020年有責肇事件數量較2年前增加，根本原因是找不到司機，所以導致原有司機超時工作，也讓客運公司招考司機篩檢沒這麼嚴格，出現濫竽充數問題，「所以有1、2個有吸毒問題。」超時又吸毒，車禍也就增加了。

柯文哲提出勞動條件改善策進作為，第一，要減掉無效率班次，搭車人數太少的公車就要改用「預約制」，上網預約車子就會出來，沒預約就不會出來，不過路段與時段會保留，只是改成有人坐出來、沒人坐不出來；乘客少的公車就採9人小巴營運，因為這樣油料比較省，且開大車與小車的駕駛執照不同，可以選的人數差很多，目前已經有試辦過了，「還可以！」且對乘客來說有車就好，「管他大車小車。」

柯文哲說，未來工時查核從半年一次，提高成每月一次；交通部已於7月1日開放65歲至68歲可以繼續工作，目前這些駕駛只能開早上6時整至晚上6時整，不可以加班，這樣能增加司機人員，也許可以根本上改善公車司機不夠問題。

至於藍26路公車引發的司機吸毒憂慮，柯文哲說，未來每人每年至少1次無預警駕駛藥檢，且還要簽訂「不吸毒承諾書」，如果藥檢呈陽性的話，馬上停止駕駛，複檢確定就解僱。

柯文哲表示，會函請中央訂出職大客駕駛管制規範，比照鐵路、計程車，抓到吸毒就吊銷職業駕駛執照。

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