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柯文哲：社子島「大方向不變、細部可修正」　一定做到戶戶安置

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記者袁茵／台北報導

面對爭議已久的社子島開發案，台北市長柯文哲29日表示，原則上還是採區段徵收，目前的態度就是大方向不變，細部可修正，一定不會比現在差，有問題個案處理，「我們一定會做到戶戶安置，這沒問題！」盼社子島計畫如期推動。

▲▼台北市長柯文哲赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲29日上午赴台北市議會，針對「台北市重大交通與工程建設及開發案（含公共自行車政策及升級計畫；捷運民生汐止線、南環、北環及東環進度；淡北快速道路；台北市市區公車勞動條件改善及降低事故率策進作為；二殯改建及聯外道路開闢；社子島開發進度及可行替代方案；大巨蛋進度；社宅政策、市場改建推動進度及品質總檢討；都更及危老重建執行績效）」等案進行專案報告。

柯文哲表示，目前已經開過5次環評會，正在審議當中，解決後就是報內政部區段徵收作業，原則是區段徵收，但想要剔除區段徵收的就來討論，「明年7月前都可以討論。」不過回饋標準大家都要一樣。

柯文哲說，社子島已經通過兩級都委會審議，目前想不出更好方案，所以採0方案，在區段徵收大原則下，有無技術或環保替代方案，北市府都有彈性，只要不影響防洪及主要計畫，其他大家都可以討論。

柯文哲提到，環評反對的，北市府會一個一個去問，也會繼續跟學者、專家對話，看能不能找到共識，一定會戶戶安置，比現在好，若有居民有委屈不要緊，市府有委員會，可個案處理；目前市府對社子島態度就是「大方向不變，細部可修正，一定不會比現在差，有問題個案處理。」

柯文哲強調，社子島禁建50年，拖下去不是辦法，會加強在地溝通，修正安置計畫，做到戶戶安置，「這沒問題！」希望能如期推展計畫。

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