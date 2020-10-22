「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？　國防部給答案

▲女兵當兵成為熱議話題。（資料照／取自軍聞社）

記者徐政璿／台北報導

兩岸情勢緊張，國防部也加速調整軍力整備。國防部長嚴德發今（22日）率領國防部官員赴立法院國防及外交委員會進行報告並備詢，民進黨立委蔡適應詢問女性志願役與一般軍事訓練役，誰的戰力強？他回應「志願役」，原因是志願役的役期比較長。

根據國防部報告指出，有關4個月軍事訓練役的役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。

嚴德發今上午赴立法院外交國防委員會備詢，針對役期延長一事，他表示，兵役制度現在主要是推動募兵制，年底到達90%到最後目標；他也說，若一般義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響，戰力會下墜。

嚴德發強調，志願役的役期長，理念也都相同，而且專長比較精，關於役期延長一事，國防部還在評估，要考量兵力需求。無黨籍立委林昶佐追問，「調整役期（義務役）反而讓戰力下滑﹑讓戰力下墜？」嚴德發點頭回應，「對！讓戰力下墜。」

民進黨立委蔡適應質詢時詢問，志願役與義務役誰的戰力強？嚴德發回應，「志願役」；蔡接著追問，女性志願役與軍事訓練役，誰的戰力強？他依舊回答「志願役」，原因是志願役的役期比較長。

蔡適應也指，依照現行規定，女性官兵在退伍後，不必納入後備軍人的動員管理對象，但很多人也在呼籲女性也可以當兵，國防部考量為何。國防部全民防衛動員室主任韓岡明回應，依法「士兵」要納入，但軍官跟士官不用納入，可由個人選擇，目前正在修法，但仍然要再進一步評估。

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