徐巧芯列嚴德發5矛盾：前言不對後語　真是莫名其妙

▲國防部長嚴德發。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國防部長嚴德發22日赴立法院外交及國防委員會專案報告並備質詢。對於我國後備戰力動員與召集情形，國民黨台北市議員徐巧芯列出嚴德發5個矛盾，並直言「前言不對後語，真的是很莫名其妙」。

徐巧芯列出嚴德發在不同立委的質詢中所提到的內容，一、女性志願役戰力比四個月軍事訓練役強，因為志願役的役期比較長；二、未來兩岸若開戰，第一波召集的主力部隊約45萬人，包含18.5萬志願役，以及26萬多後備，其中包含四個月軍事訓練役；三、四個月軍事訓練役加強訓練、延長役期，會使得國軍戰力下墜。且與志願役理念可能不同。

四、一年義務役以及退伍的志願役，即便年紀變大，透過14天教召就可以加強戰力，而且沒有過精壯之年的問題；五、女性志願役列入後備與否要再評估，因為可能隨著年紀增長，有過精壯之年的問題。

徐巧芯認為，國防部長的邏輯前後根本不一致，包括一、如果女性志願役是因為役期較長，戰力能夠比四個月軍事訓練役強，那為什麼四個月軍事訓練役加強訓練會導致戰力下墜？二、為何對志願役和一年義務役教召14天可以提升戰力，因此解除8年編管期，但四個月的明明也是被編入首波主戰力，增加役期卻會弱化戰力，且不需解除編管期？

三、四個月的軍事訓練役到底是比別人厲害還是弱？一方面說增加訓練會讓國軍戰力下墜，一方面仍在主力戰力編制內，到底是會越練越差，還是只要訓練四個月就神功護體可以上戰場？他們跟一般軍人的生理條件應無差異，年紀還更輕，為何會產生如此大的不同？

四、都是為國家付出，為何四個月的軍事訓練役與其他軍人「理念不同」？理念上是哪裡不同了？比較不愛國？還是比較愛國？又是從哪裡推論的？五、關於女性志願役編入後備，為何女性有隨著時間過精壯之年的問題，男性卻沒有？如果女性志願役的戰力比四個月軍事訓練役強，為何四個月的要被編入後備，不會過精壯之年，但女性有這個問題？在國防部長的眼中，男女的差異在哪？

徐巧芯總結，把嚴德發回應不同立委的內容湊在一起看，就知道一切沒有什麼邏輯，一下這樣、一下那樣，這種前言不對後語，真的是很莫名其妙的一件事。