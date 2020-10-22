嚴德發：總統若下戰爭動員令　第一時間作戰主力45萬人

記者徐政璿／台北報導

兩岸情勢緊張，國防部也加速調整軍力整備。根據國軍「提升後備戰力」專案報告，後備部隊將擴充至26萬8千餘人。國防部長嚴德發22日表示，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

▲中華民國海軍陸戰隊。（圖／ETtoday資料照）

國軍「提升後備戰力」專案報告指出，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅並分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

嚴德發22日在立法院外交國防委員會備詢時表示，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

國民黨立委江啟臣追問，雖然可以動員約45萬人，但重點在於應仿真演練，假如明天就要面對戰爭，政府下令動員後備部隊，後備軍人能在多短的時間就定位、取得裝備。嚴德發則回應，此案將在民國111年才開始執行。

江啟臣提醒，戰爭不會分階段，因此國軍應該檢視同時間動員狀況，縱使會耗費大量社會成本，但務必從有效國防角度規劃。嚴德發回應，平常分階段進行教育召集，是考量社會秩序等因素，將來會考慮朝加大召訓的方向來評估。