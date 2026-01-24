東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送「東森廣場現金券＋點8餐券」全場人人有獎

▲東森慈善基金會與天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心等單位共同攜手，1月24日於西門「港九香滿樓」邀請超過百位獨居長者齊聚吃年菜、摸彩抽紅包，提前感受年節的溫馨與熱鬧。東森集團副總裁廖尚文（左）代表總裁王令麟親赴現場，開心與獨居長輩進行摸彩互動，場面溫馨熱絡！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

農曆春節將至，當多數家庭忙著準備返鄉團圓，對不少清寒獨居長者而言，年節卻往往顯得格外冷清。為讓長者在歲末年終感受到陪伴與關懷，東森慈善基金會與天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心等單位共同攜手，於1月24日（週六）在台北西門「港九香滿樓」舉辦「馬耀新歲・福臨安泰——獨居長者春節圍爐送暖餐會」，邀請萬華的獨居長者齊聚一堂，提前圍爐吃年菜、摸彩抽紅包，共度溫馨歡樂的春節時光！

此次活動由東森購物專家玉雙擔任主持人，向現場長者與貴賓送上新年祝福。長期支持春節圍爐活動的東森集團副總裁廖尚文也特別到場，代表總裁王令麟向長者拜早年，祝福大家新年平安健康。廖尚文指出，東森慈善基金會多年來關注不同族群需求，除了長輩以外，執行20年的「東森愛的早餐」計畫，照顧了偏鄉部落原住民學童，清寒家庭與更生人關懷也不間斷，希望在社會每一個需要的角落盡一份心力。

▲東森集團副總裁廖尚文代表總裁王令麟出席，細數20年來推動「愛的早餐」與「獨老關懷」，並承諾未來持續送暖！

談及為何如此重視長者議題，廖尚文也進一步引用數據強調，「台灣已經邁入超高齡社會，65歲以上長者佔總人口20%、超過400萬人，其中約8%為失智長者。而在台北市250萬人口中，長者比例同樣高達20%，獨居長者更達1萬2千人，光是萬華區就有約1,700位獨居老人！」他表示，這也是為什麼東森堅持年年舉辦圍爐活動，希望讓長輩在過年期間感受到「有溫度的關懷」，更期盼透過在萬華的拋磚引玉，喚起全台政府單位與慈善團體對失智及獨居長者的重視，共同促進社會祥和。

「我自己也是銀髮族了，所以很了解大哥大姊們的心情！」廖尚文幽默道，自己現在很能體會長者在年節時對陪伴的期待。「過年最重要的不只是吃一頓飯，重要的是有『陪伴』與『被記得』的感覺。」他也強調，東森集團在王令麟的帶領下，期待透過企業影響力，將社會愛心匯聚成實際行動，期盼讓長者感受到被關心、被記得的溫暖。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄受訪時表示，基金會成立至今已邁入第28年，對於獨居長者而言，最令人擔心的其實是「孤獨感」，因為長期的孤獨不僅對精神與身體健康有害，甚至可能引發憂鬱症，並導致失智症的比例上升。因此鄧世雄強調，如何讓長輩願意「走出來」參與社區活動、與人互動，就是脫離孤獨最好的解方。他認為，像今天這樣的春節圍爐活動，正是建立連結的重要契機，讓長輩們聚在一起欣賞表演、開心摸彩，不僅能獲得心理層面的滿足，對身體健康也有極大助益。他也特別感謝東森慈善基金會多年來的支持與合作，讓長者在團圓時刻不再孤單，真正感受到社會的溫暖。

▲對於東森慈善基金會多年來的堅定支持，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄致上深深謝意，他認為正是這份不間斷的愛心，讓獨居長者在圍爐時刻，更能深刻體會到來自社會的溫暖關懷。

活動中也進行感謝狀致贈儀式，由鄧世雄致贈感謝狀，感謝東森國際股份有限公司及東森廣場台北車站，長期支持獨居長者關懷行動，攜手推動春節圍爐送暖活動，由廖尚文代表接受。兩人也一同合影留念，為這場溫馨團圓留下珍貴紀錄。

▲鄧世雄執行長致贈感謝狀，由廖尚文代表接受。

▲活動中，關懷小丑協會志工不僅以繽紛氣球熱情迎賓，更送上溫暖擁抱，讓獨居長者感受宛如家人般的關懷！

圍爐餐會開席後，現場端上象徵團圓與祝福的年節佳餚，長者們一邊品嚐美食，一邊與同桌夥伴話家常，氣氛溫馨融洽。活動穿插多段精彩演出，由鼓霸樂隊演奏經典樂曲，資深歌手楊燕妮也驚喜現身，獻唱《甜蜜蜜》、《夜來香》等多首膾炙人口的老歌，熟悉旋律勾起長者青春回憶，現場不時響起掌聲與跟唱聲。

活動也特別安排「長輩同歡」合唱橋段，廖尚文與多位長者一同上台獻唱，帶來《男人情女人心》、《來去台東》、《你是我的兄弟》等歌曲，關懷小丑志工也在旁伴舞，瞬間炒熱全場氣氛。長者隨著音樂輕聲哼唱、拍手律動，臉上滿是笑容。

▲廖尚文與多位長者一同上台歡唱，場面超熱烈！

活動現場最令人期待的摸彩環節，東森慈善基金會也用心準備多項實用又貼心的獎項，讓長者在歡樂氣氛中感受滿滿驚喜。本次摸彩獎項內容豐富，包含可於多處商場與美食街使用的東森廣場現金券，以及深受長者喜愛的點8號港式餐廳餐券等。摸彩過程中，隨著一組組幸運號碼揭曉，現場氣氛一次次被推向高潮。為體貼行動不便的長者，每一位摸彩嘉賓都主動走到長者座位旁，親手將獎項送到手中，並貼心合影留念，讓每一位得獎長者都能被好好看見、被溫柔對待。

▲▼摸彩尾聲，廖尚文更霸氣加碼，自掏腰包送出現金大獎與東森廣場購物券，驚喜「彩蛋」讓現場氣氛嗨到最高點！

本次摸彩獎項包含東森廣場購物券1,000元與1,500元、點8號餐廳1,000元、1,500元及2,500元餐券，以及多組現金紅包，讓現場長者都直呼「很有過年的感覺」。廖尚文也特別說明，購物券與餐券皆等同現金，可在台北車站東森廣場直接折抵使用，希望鼓勵長者走出家門、享受生活，將這份年節祝福延續到日常之中。

沒想到就在大家以為摸彩活動告一段落時，廖尚文看見台下長者熱切的眼神，當場霸氣宣布「加碼」！他自掏腰包拿出紅包，現場加抽2位現金3,000元、1位現金6,000元大獎，以及2份價值5,000元的東森廣場購物券。這個突如其來的驚喜讓現場氣氛瞬間沸騰，中獎的長者更是直誇副總裁「金大方」，讓這場圍爐宴的歡樂指數直接破表。

吃飽喝足後，象徵富貴吉祥的「財神爺」也驚喜現身。原來為了讓每位長輩都能開心過好年，今年「人人有獎」的紅包，內含不等金額的現金與東森購物券，確保剛才沒抽中大獎的長輩也不落空，期許長輩們拿了紅包就能「馬上有錢」、「馬上快樂」！

▲象徵吉祥的財神爺壓軸現身，發送內含現金與東森購物券的紅包，確保全場人人有獎，讓長輩帶著滿滿喜氣與溫暖賦歸！

最後，活動在歡笑與祝福中圓滿落幕，廖尚文與鄧世雄等人也和長輩相約明年再見！就如廖尚文受訪時表示，未來東森集團將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在王令麟總裁帶領之下，持續攜手公益夥伴推動更多銀髮關懷、幼兒照護等行動，陪伴大小朋友安心走過人生每一個重要節日，讓社會需要的溫暖延續下去。