　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送「東森廣場現金券＋點8餐券」全場人人有獎

▲▼ 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森慈善基金會與天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心等單位共同攜手，1月24日於西門「港九香滿樓」邀請超過百位獨居長者齊聚吃年菜、摸彩抽紅包，提前感受年節的溫馨與熱鬧。東森集團副總裁廖尚文（左）代表總裁王令麟親赴現場，開心與獨居長輩進行摸彩互動，場面溫馨熱絡！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

農曆春節將至，當多數家庭忙著準備返鄉團圓，對不少清寒獨居長者而言，年節卻往往顯得格外冷清。為讓長者在歲末年終感受到陪伴與關懷，東森慈善基金會與天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心等單位共同攜手，於1月24日（週六）在台北西門「港九香滿樓」舉辦「馬耀新歲・福臨安泰——獨居長者春節圍爐送暖餐會」，邀請萬華的獨居長者齊聚一堂，提前圍爐吃年菜、摸彩抽紅包，共度溫馨歡樂的春節時光！

此次活動由東森購物專家玉雙擔任主持人，向現場長者與貴賓送上新年祝福。長期支持春節圍爐活動的東森集團副總裁廖尚文也特別到場，代表總裁王令麟向長者拜早年，祝福大家新年平安健康。廖尚文指出，東森慈善基金會多年來關注不同族群需求，除了長輩以外，執行20年的「東森愛的早餐」計畫，照顧了偏鄉部落原住民學童，清寒家庭與更生人關懷也不間斷，希望在社會每一個需要的角落盡一份心力。

▲▼ 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森集團副總裁廖尚文代表總裁王令麟出席，細數20年來推動「愛的早餐」與「獨老關懷」，並承諾未來持續送暖！

談及為何如此重視長者議題，廖尚文也進一步引用數據強調，「台灣已經邁入超高齡社會，65歲以上長者佔總人口20%、超過400萬人，其中約8%為失智長者。而在台北市250萬人口中，長者比例同樣高達20%，獨居長者更達1萬2千人，光是萬華區就有約1,700位獨居老人！」他表示，這也是為什麼東森堅持年年舉辦圍爐活動，希望讓長輩在過年期間感受到「有溫度的關懷」，更期盼透過在萬華的拋磚引玉，喚起全台政府單位與慈善團體對失智及獨居長者的重視，共同促進社會祥和。

「我自己也是銀髮族了，所以很了解大哥大姊們的心情！」廖尚文幽默道，自己現在很能體會長者在年節時對陪伴的期待。「過年最重要的不只是吃一頓飯，重要的是有『陪伴』與『被記得』的感覺。」他也強調，東森集團在王令麟的帶領下，期待透過企業影響力，將社會愛心匯聚成實際行動，期盼讓長者感受到被關心、被記得的溫暖。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄受訪時表示，基金會成立至今已邁入第28年，對於獨居長者而言，最令人擔心的其實是「孤獨感」，因為長期的孤獨不僅對精神與身體健康有害，甚至可能引發憂鬱症，並導致失智症的比例上升。因此鄧世雄強調，如何讓長輩願意「走出來」參與社區活動、與人互動，就是脫離孤獨最好的解方。他認為，像今天這樣的春節圍爐活動，正是建立連結的重要契機，讓長輩們聚在一起欣賞表演、開心摸彩，不僅能獲得心理層面的滿足，對身體健康也有極大助益。他也特別感謝東森慈善基金會多年來的支持與合作，讓長者在團圓時刻不再孤單，真正感受到社會的溫暖。

▲▼ 0124 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲對於東森慈善基金會多年來的堅定支持，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄致上深深謝意，他認為正是這份不間斷的愛心，讓獨居長者在圍爐時刻，更能深刻體會到來自社會的溫暖關懷。

活動中也進行感謝狀致贈儀式，由鄧世雄致贈感謝狀，感謝東森國際股份有限公司及東森廣場台北車站，長期支持獨居長者關懷行動，攜手推動春節圍爐送暖活動，由廖尚文代表接受。兩人也一同合影留念，為這場溫馨團圓留下珍貴紀錄。

▲▼ 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄧世雄執行長致贈感謝狀，由廖尚文代表接受。

▲▼ 0124 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席-2。（圖／記者黃克翔攝）

▲活動中，關懷小丑協會志工不僅以繽紛氣球熱情迎賓，更送上溫暖擁抱，讓獨居長者感受宛如家人般的關懷！

圍爐餐會開席後，現場端上象徵團圓與祝福的年節佳餚，長者們一邊品嚐美食，一邊與同桌夥伴話家常，氣氛溫馨融洽。活動穿插多段精彩演出，由鼓霸樂隊演奏經典樂曲，資深歌手楊燕妮也驚喜現身，獻唱《甜蜜蜜》、《夜來香》等多首膾炙人口的老歌，熟悉旋律勾起長者青春回憶，現場不時響起掌聲與跟唱聲。

活動也特別安排「長輩同歡」合唱橋段，廖尚文與多位長者一同上台獻唱，帶來《男人情女人心》、《來去台東》、《你是我的兄弟》等歌曲，關懷小丑志工也在旁伴舞，瞬間炒熱全場氣氛。長者隨著音樂輕聲哼唱、拍手律動，臉上滿是笑容。

▲▼ 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲廖尚文與多位長者一同上台歡唱，場面超熱烈！

活動現場最令人期待的摸彩環節，東森慈善基金會也用心準備多項實用又貼心的獎項，讓長者在歡樂氣氛中感受滿滿驚喜。本次摸彩獎項內容豐富，包含可於多處商場與美食街使用的東森廣場現金券，以及深受長者喜愛的點8號港式餐廳餐券等。摸彩過程中，隨著一組組幸運號碼揭曉，現場氣氛一次次被推向高潮。為體貼行動不便的長者，每一位摸彩嘉賓都主動走到長者座位旁，親手將獎項送到手中，並貼心合影留念，讓每一位得獎長者都能被好好看見、被溫柔對待。

▲▼ 0124 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席-2。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼摸彩尾聲，廖尚文更霸氣加碼，自掏腰包送出現金大獎與東森廣場購物券，驚喜「彩蛋」讓現場氣氛嗨到最高點！

▲▼ 0124 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席-2。（圖／記者黃克翔攝）

本次摸彩獎項包含東森廣場購物券1,000元與1,500元、點8號餐廳1,000元、1,500元及2,500元餐券，以及多組現金紅包，讓現場長者都直呼「很有過年的感覺」。廖尚文也特別說明，購物券與餐券皆等同現金，可在台北車站東森廣場直接折抵使用，希望鼓勵長者走出家門、享受生活，將這份年節祝福延續到日常之中。

沒想到就在大家以為摸彩活動告一段落時，廖尚文看見台下長者熱切的眼神，當場霸氣宣布「加碼」！他自掏腰包拿出紅包，現場加抽2位現金3,000元、1位現金6,000元大獎，以及2份價值5,000元的東森廣場購物券。這個突如其來的驚喜讓現場氣氛瞬間沸騰，中獎的長者更是直誇副總裁「金大方」，讓這場圍爐宴的歡樂指數直接破表。

吃飽喝足後，象徵富貴吉祥的「財神爺」也驚喜現身。原來為了讓每位長輩都能開心過好年，今年「人人有獎」的紅包，內含不等金額的現金與東森購物券，確保剛才沒抽中大獎的長輩也不落空，期許長輩們拿了紅包就能「馬上有錢」、「馬上快樂」！

▲▼ 0124 東慈贊助獨居長者圍爐-廖副總裁出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲象徵吉祥的財神爺壓軸現身，發送內含現金與東森購物券的紅包，確保全場人人有獎，讓長輩帶著滿滿喜氣與溫暖賦歸！

最後，活動在歡笑與祝福中圓滿落幕，廖尚文與鄧世雄等人也和長輩相約明年再見！就如廖尚文受訪時表示，未來東森集團將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在王令麟總裁帶領之下，持續攜手公益夥伴推動更多銀髮關懷、幼兒照護等行動，陪伴大小朋友安心走過人生每一個重要節日，讓社會需要的溫暖延續下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」大屠殺
韓啦啦隊女神解放比基尼！　胸前挖空事業線看光
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

東慈揪爺奶吃年菜！暖心抽「東森廣場購物金」鼓勵長者春節出門健康樂活

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送「東森廣場現金券＋點8餐券」全場人人有獎

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送「東森廣場現金券＋點8餐券」全場人人有獎

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

【奶奶94任性】9歲貴賓搶2月大外甥奶嘴 零食誘惑也不放！

公益熱門新聞

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送現金

花蓮「以蛻為進」綠色生活月　正式啟動

留日棒球小將：羨慕台灣能正常上課

詹詠然：慈善是非常偉大的事業

勤樸機構「愛不囉嗦」熱情營火照耀八里

網讚爆淚系偏鄉樂團登國家音樂廳

王令麟捐1200萬助門諾培育護理員

樹林「愛心冰箱」救窮也救急！

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

孩卡片謝：東森讓我不餓肚子上學

東慈揪爺奶吃年菜！暖心再抽「東森廣場購物金」

東森慈善送愛到部落　感動兩岸

佳音電台專訪更生人張登凱

美麗愛心！長榮空姐自拍年曆行善

更多熱門

相關新聞

陸首位輪椅女主播曾多次公開徵婚　

陸首位輪椅女主播曾多次公開徵婚　

二十多年前，梁藝曾是湖南衛視備受矚目的新星，被譽為「當家花旦」接班人。22歲那年，一場突如其來的頸部脊髓血管瘤破裂，讓她在5分鐘內高位截癱，人生從此與輪椅為伴。歷經絕望與漫長的康復，她不僅重返螢屏成為大陸首位輪椅主播，更攻讀碩士學位並投身公益。如今47歲的她，雖在尋求伴侶的道路上因現實阻礙而屢屢受挫，卻以堅韌意志改寫了殘缺人生的定義。

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

台東民宅頂樓飄惡臭！屋主陳屍臥室內

台東民宅頂樓飄惡臭！屋主陳屍臥室內

凌晨不見人影　失智婦一路走到機場方向

凌晨不見人影　失智婦一路走到機場方向

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地

關鍵字：

東森東森慈善基金會天主教失智老人基金會王令麟公益春節圍爐獨居王令麟萬華公益失智長照企業社會責任

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面