生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）延至明天挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台北市信義區今天(24日)陰雨綿綿，美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101的挑戰延至明天上午9時。氣象署表示，明天上半天仍有中層雲系在台灣上空未散去，大台北地區可能有零星短暫雨，而風速會比今天減弱。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天因為中層雲系帶來水氣，雲系散得比較慢，影響各地雲量，北台灣為陰霾、細雨紛飛、陰雨綿綿的天氣。

林定宜指出，明天風向將從東風轉為東南風，風速較今天弱一點，水氣略少一點，「但明天中層雲系仍在台灣上空尚未散去，大台北地區仍有零星短暫雨出現。」

根據氣象署預報顯示，明天上午9時到10時，台北市信義區降雨機率約20%。林定宜進一步說明，因仍有中層雲在台灣上空，若雲層比較厚的話，可能會帶來零星降雨，明天上午信義區降雨機率20%，代表仍有降雨機會，但沒有像今天那麼高。

明天氣象條件比今天略好，林定宜指出，今天環境偏東風，風力比較強，明天風向轉吹東南風，風力15節，在高度500公尺到600公尺左右，風速約每秒6到7公尺左右，高空風速比地面稍微大一點，但整體來說，風速比今天略小一點和減弱。

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義市發錢首日！全家出動排隊　26萬人嗨領6000
真的不會害怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人
50歲噁男性侵老闆10歲孫女！　拍片存雲端被逮
快訊／霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　被粉絲暖到
貝克漢長子婚禮「與母共舞」！老婆淚崩離場…DJ還原尷尬真相
換台人爬101「亞洲媽媽反應」曝光　萬人炸鍋：每句全都中

攀岩台北101氣象署降雨延期霍諾德天氣

